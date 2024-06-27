Kızılcık Şerbeti cenaze sahnesiyle ifşa oldu; O çekim hatası ölümü doğruladı! Görkem ve Giray...





Bazı kesimler, holding sahibi Giray gibi güçlü bir ismin bu ilişkiyle ne amaçladığını sorgularken, dikkatli izleyicilerden bazıları ise gizemli kadının daha önce dizide gördüğümüz bir karakter olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İlk sezonda yer alan Melike karakterinin, Giray'ın evindeki kadın olabileceği iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Ancak bu teorinin ne kadar gerçeği yansıttığını sadece zaman gösterecek. Yeni sezon fragmanlarında ve tanıtımlarında bu gizemin çözülüp çözülmeyeceği ise merakla bekleniyor.