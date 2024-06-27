SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Çukur'un efsanesi geri dönüyor! Hayranlarına müjde verildi

Ünlü oyuncu Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Şimdi ise yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizide oyuncu tamamen farklı bir karakterle karşımıza çıkacak. Yeni dizinin tanıtım fragmanı yakında yayınlanacak ve yakında izleyici karşısında olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 16:57 Güncelleme 27 Haziran 2024, 17:11
Çukur’un efsanesi geri dönüyor! Hayranlarına müjde verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çukur dizisindeki unutulmaz performansıyla hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu, yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin detayları henüz gizemini korurken oyuncunun yeni karakteriyle nasıl bir iz bırakacağı şimdiden merak konusu.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Yankı dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Başrolde ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın yer alacağı dizi dijital platformlarda ekranlara gelecek.

Dizide Cihangir Ceyhan'ın yanı sıra, partneri olarak kadroya katılacak ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmelerin son aşamada olduğu bilgisi kulislerden sızdı.

Yankı'nın çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Cihangir Ceyhan, 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da, ardından BluTV'de yayımlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Ceyhan, 2019 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle televizyon ekranlarına adım attı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan davet etti! Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Türkiye’de
Firari Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur böyle yakalanmış! Görüntüler ortaya çıktı! İlk sözleri bakın ne oldu! Dava ertelendi! Avukatlardan flaş talep
Trendyol
Koray Aydın İyi Parti’den istifa etti: Bağımsız Milletvekili olarak devam edeceğim
İkinci Seçil Erzan vakası! Denizbank Bornova şubesi müdüründen yüksek karlı fon dolandırıcılığı! Aralarında Karşıyaka Spor Kulübü’nün yöneticileri de var
Küresel sancının perde arkası! Ukrayna, Gazze, Lübnan, Bolivya,’teröristan’ isteyen PKK... ABD’nin ’yeni düzen’ planına bir de böyle bakın
Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor
Mahir Çoğaç’a kurulan pusuda şok detay! Kan davası mı?
Başkan Erdoğan uyardı Financial Times yazdı! İsrail gözünü Lübnan’a dikti: 5 kilometrelik koridorda kirli plan
TCMB Haziran ayı faiz kararı açıkladı! Yüzde 50’de sabit tutuldu | Dikkat çeken enflasyon vurgusu: Dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir
İstanbul alarm veriyor! 25 gün önce Küçükçekmece’de bugün Bahçelievler’de bina çöktü: Acil kentsel dönüşüm şart
Galatasaray’a Barış Alper Yılmaz müjdesi: Teklif yükselttiler! Dev rakam masada
MSB’den Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali ve TSK’nın hazırlık durumu açıklaması: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
Bolivya’da darbeye halk müdahalesi: Askerler geri çekildi! Haftalar önce Putin ile görüşmüştü: Üç saatlik kalkışmanın arkasında ABD mi var?
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler’de çöken 7 katlı binanın 3 katı kaçak çıktı! Vatandaşların paniği anbean kameraya yansıdı
SON DAKİKA