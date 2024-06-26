Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu! Son Yaz’ın unutulmaz oyuncusu geliyor

Hayat Hırsızı dizisi için Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri'nin adı geçiyor. Alperen Duymaz, dizide Civan rolü için düşünülen isimler arasında yer alıyor. Gonca Vuslateri ise Leyla'nın üvey annesi "Nur" karakteri için düşünülen oyuncular arasında bulunuyor.
AVENDA BRASIL KONUSU NEDİR?
"Avenida Brasil," Brezilya'da büyük bir fenomen haline gelmiş bir televizyon dizisidir. Ülke genelinde büyük ilgi gören dizi, Cuma akşamları elektrik şebekelerini zorlayacak kadar popüler hale gelmiştir.
Dizinin hikayesi, küçük bir kızın büyüyüp babasının intikamını almaya çalışmasını konu alır ve karmaşık ilişkilerle dolu bir melodrama sahiptir. Avenida Brasil, Brezilya'nın giderek büyüyen orta sınıfının hayatına ayna tutarak ve bu kesimin tüketim alışkanlıklarını yansıtarak da büyük başarı elde etmiştir.