Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu! Son Yaz’ın unutulmaz oyuncusu geliyor

Dizi, Brezilya'nın toplumsal yapısındaki değişimleri ve ekonomik büyümeyi yansıtan bir işaret olarak da değerlendirilmiştir. Televizyon kanalı Rede Globo için ticari bir başarı ve orta sınıfların taleplerine cevap veren bir içerik olarak önemli bir adım olarak nitelendirilmiştir.