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Aslıhan Güner'i 34 bedene düşüren tek formül! 36 yaşında 57 kilo olma sırrı! "Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum..."

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner yıllar önce verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli spor ile 34 bedene düşmesinin sırrını paylaştı. 36 yaşında olmasına rağmen sadece 57 kiloda olan Güner, spor ve dikkatli beslenmenin önemine vurgu yaparak, bu yöntemleri kesinlikle herkese tavsiye ettiğini belirtti. İşte ünlü oyuncunun sırrı...

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 18:04 Güncelleme 26 Haziran 2024, 18:04
Aslıhan Güner’i 34 bedene düşüren tek formül! 36 yaşında 57 kilo olma sırrı! Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum...

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Ünlü oyuncu Aslıhan Güner yıllar önce verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli spor ile 34 bedene düşmesinin sırrını paylaştı.

ASLIHAN GÜNER'İN ZAYIFLIK SIRRI

"Bu ara özellikle çok dikkat ediyorum hatta kendimi bir nevi kampa aldım diyebilirim. Yoğun çalışma tempomdan bir türlü fırsat bulup spora dönüş yapamıyordum ama hazır zamanım varken hayatımda spor için yer açtım ve yanına bir de dikkatli beslenme disiplinini ekledim. Haftada üç-dört gün spor yapıyorum ve üzerine de sağlıklı, kontrollü beslenmeyi ekleyince hızlı sonuç almaya başladım."

"Kendimi daha iyi ve daha zinde hissediyorum. Etrafımdakilerden de aynı şeyleri duyunca doğru yolda olduğumu anladım. Sevdiğim hocalarla, gitmekten keyif aldığım bir pilates salonunda çalışıyorum ve sporu kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. İlk formül bu, sonrasında ise benim formülüm 18.00'den sonra yememek; bu kadar basit aslında."

"Uzak durmam gerekenleri çok iyi biliyorum ve yememeye de çalışıyorum. Ancak kendime kesinlikle hiçbir şey için yasak koymuyorum. Aksi halde bu yasakların canımın daha çok çekeceği bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum. Her besin grubundan belli miktarda yemeye dikkat ediyorum. En zayıf yanım tatlıya olan aşırı düşkünlüğüm; çok zor da olsa kendi kendime dengelemeye çalışıyorum."

34 BEDENE DÜŞÜREN DİYET LİSTESİ

Kahvaltı:

2 dilim tam buğday ekmeği üzerine lor peyniri ve domates dilimleri
1 adet haşlanmış yumurta
Yeşil çay veya taze sıkılmış meyve suyu

Ara öğün:

Bir avuç badem veya ceviz

Öğle yemeği:

Izgara tavuk veya balık

Sebzeli bulgur pilavı veya kepekli makarna

Mevsim salatası (marul, domates, salatalık, biber)

Ara öğün:

Bir bardak yoğurt veya bir meyve (muz, elma, portakal gibi)

Akşam yemeği:

Sebzeli ızgara köfte veya sebzeli fırın tavuk

Izgara sebzeler (patlıcan, kabak, biber)

Yeşilliklerle zenginleştirilmiş salata (roka, taze nane, maydanoz)

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