Aslıhan Güner'i 34 bedene düşüren tek formül! 36 yaşında 57 kilo olma sırrı! "Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum..."

Ünlü oyuncu Aslıhan Güner yıllar önce verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli spor ile 34 bedene düşmesinin sırrını paylaştı.
Ünlü oyuncu Aslıhan Güner yıllar önce verdiği bir röportajda sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli spor ile 34 bedene düşmesinin sırrını paylaştı.
ASLIHAN GÜNER'İN ZAYIFLIK SIRRI
"Bu ara özellikle çok dikkat ediyorum hatta kendimi bir nevi kampa aldım diyebilirim. Yoğun çalışma tempomdan bir türlü fırsat bulup spora dönüş yapamıyordum ama hazır zamanım varken hayatımda spor için yer açtım ve yanına bir de dikkatli beslenme disiplinini ekledim. Haftada üç-dört gün spor yapıyorum ve üzerine de sağlıklı, kontrollü beslenmeyi ekleyince hızlı sonuç almaya başladım."
"Kendimi daha iyi ve daha zinde hissediyorum. Etrafımdakilerden de aynı şeyleri duyunca doğru yolda olduğumu anladım. Sevdiğim hocalarla, gitmekten keyif aldığım bir pilates salonunda çalışıyorum ve sporu kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. İlk formül bu, sonrasında ise benim formülüm 18.00'den sonra yememek; bu kadar basit aslında."
"Uzak durmam gerekenleri çok iyi biliyorum ve yememeye de çalışıyorum. Ancak kendime kesinlikle hiçbir şey için yasak koymuyorum. Aksi halde bu yasakların canımın daha çok çekeceği bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum. Her besin grubundan belli miktarda yemeye dikkat ediyorum. En zayıf yanım tatlıya olan aşırı düşkünlüğüm; çok zor da olsa kendi kendime dengelemeye çalışıyorum."
34 BEDENE DÜŞÜREN DİYET LİSTESİ
Kahvaltı:
2 dilim tam buğday ekmeği üzerine lor peyniri ve domates dilimleri
1 adet haşlanmış yumurta
Yeşil çay veya taze sıkılmış meyve suyu
Ara öğün:
Bir avuç badem veya ceviz
Öğle yemeği:
Izgara tavuk veya balık
Sebzeli bulgur pilavı veya kepekli makarna
Mevsim salatası (marul, domates, salatalık, biber)
Ara öğün:
Bir bardak yoğurt veya bir meyve (muz, elma, portakal gibi)
Akşam yemeği:
Sebzeli ızgara köfte veya sebzeli fırın tavuk
Izgara sebzeler (patlıcan, kabak, biber)
Yeşilliklerle zenginleştirilmiş salata (roka, taze nane, maydanoz)