SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızıl Goncalar'da taş çatlatacak karar; 2. sezon çekimleri uzatıldı! Nedeni ise...

Sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan ve sık sık eleştirilerin hedefi olan "Kızıl Goncalar" dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. İzleyiciler, dizinin ne zaman sete çıkacağını merakla beklerken, nihayet bu konuda bir açıklama geldi. "Kızıl Goncalar" dizisinin yeni sezonu için sete çıkma tarihi belli oldu!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 14:28 Güncelleme 25 Haziran 2024, 14:29
Kızıl Goncalar’da taş çatlatacak karar; 2. sezon çekimleri uzatıldı! Nedeni ise...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

"Kızıl Goncalar", 19. bölümde büyük sürprizlerle dolu bir kapanış yaptı. Özellikle Cüneyd'in annesinin ölümüne dair sırların açığa çıkması ve Cüneyd'in Zeynep'ten ayrılarak Feyza ile evlenmesi gibi kritik gelişmeler, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Peki, 2. sezon çekimleri uzayacak mı? İşte merak edilen gelişmeler...

Sezon finalinin üzerinden haftalar geçmiş olmasına rağmen, "Kızıl Goncalar" dizisi hala gündemdeki yerini koruyor.

Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, ekim ayında yayınlanabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Ancak dizide yeni sezona dair resmi bir planlama olmaması, izleyicileri belirsizlik içinde bırakıyor.

Ekim Ayına Kadar Bekleyiş Sürecek

Dizinin ekim ayında yeni sezona başlayabileceği yönündeki iddialar, hayranlarını oldukça üzdü. Bu iddiaları destekler nitelikte bir kulis bilgisi geldi. Dizinin ancak eylülün son haftasında sete çıkacağı belirtiliyor. Bu da yeni sezonun en erken ekim ayında izleyicilerle buluşabileceği anlamına geliyor.

Oyuncu Kadrosunda Değişiklikler

Dizide önemli karakterlerden Affan'a hayat veren Batuhan Yüzgüleç'in "Kızılcık Şerbeti" dizisine transfer olduğu öğrenildi. Yüzgüleç, "Kızılcık Şerbeti"nde Firaz karakterini canlandırarak Nursema (Ceren Karakoç) ile partner olacak. Bu transfer, "Kızıl Goncalar" dizisinin hayranlarını üzen gelişmelerden biri oldu.

Ayrılıklar ve Dizinin Geleceği

"Kızıl Goncalar" dizisinde Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrılıyor. Bu ayrılıklar, dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı konusunda merak uyandırıyor.

Sezon Finaliyle Yaratılan Heyecan

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisi, 19. bölümde sezon finalini yaparak izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Sezon finalinde beklenmedik olaylar ve sırların ortaya çıkması, diziyi izleyenleri derinden etkiledi.

Özellikle Cüneyd'in annesinin ölümüne dair sırların açığa çıkması ve Cüneyd'in Zeynep'ten ayrılarak Feyza ile evlenmesi, dizinin gelecek sezonu için büyük bir merak uyandırdı.

Gelecek Sezona Dair Beklentiler

"Kızıl Goncalar" dizisinin yeni sezonunda neler olacağı, hangi karakterlerin öne çıkacağı ve hikayenin nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Sezon finalindeki kritik gelişmeler, dizinin hayranlarını gelecek sezona dair tahminlerde bulunmaya itiyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Türk Telekom
Dijital telif için Google’dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Özel’e karşı imza toplayacak iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı! Banu Parlak’ın güzellik salonunun kurşunlanmasında azmettirici olarak yargılanıyorlardı
Erzurum’da çok acı olay! Otoparktan çıkan cipin altında kalan minik Alparslan can verdi: Yürek burkan görüntü
TBMM’de bir ilk! Google ’Dijital Telif Yasası’ gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yaptı
Müge Anlı öfkeden çıldırdı: Burası Dingo’nun ahırı değil! Ercan Hallaç’ın ifadeleri herkesi şaşkına çevirdi! Pedofili iddiası kan dondurdu
EMEKLİLERE PROMOSYON ZAMMI | Temmuz’da maaşlarla birlikte bankalar da harekete geçecek! | En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
İşte vahim tablo | Başıboş köpeklerin yarattığı korkunç manzara gözler önüne serildi! Dikkat çeken detay
WikiLeaks davasında flaş gelişme: ABD’nin askeri bilgilerini ifşalayan Julian Assange serbest kaldı! Esaretin bedeli ne olacak?
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin kız kardeşi katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti!
SON DAKİKA