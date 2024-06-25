Kızıl Goncalar setinde yıkım gibi karar; 2. sezon çekimleri uzatıldı! 2 ayrılık sonrası...

Ekim Ayına Kadar Bekleyiş Sürecek Dizinin ekim ayında yeni sezona başlayabileceği yönündeki iddialar, hayranlarını oldukça üzdü. Bu iddiaları destekler nitelikte bir kulis bilgisi geldi. Dizinin ancak eylülün son haftasında sete çıkacağı belirtiliyor. Bu da yeni sezonun en erken ekim ayında izleyicilerle buluşabileceği anlamına geliyor.

Oyuncu Kadrosunda Değişiklikler Dizide önemli karakterlerden Affan'a hayat veren Batuhan Yüzgüleç'in "Kızılcık Şerbeti" dizisine transfer olduğu öğrenildi. Yüzgüleç, "Kızılcık Şerbeti"nde Firaz karakterini canlandırarak Nursema (Ceren Karakoç) ile partner olacak. Bu transfer, "Kızıl Goncalar" dizisinin hayranlarını üzen gelişmelerden biri oldu.

Ayrılıklar ve Dizinin Geleceği "Kızıl Goncalar" dizisinde Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrılıyor. Bu ayrılıklar, dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı konusunda merak uyandırıyor.

Sezon Finaliyle Yaratılan Heyecan Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisi, 19. bölümde sezon finalini yaparak izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. Sezon finalinde beklenmedik olaylar ve sırların ortaya çıkması, diziyi izleyenleri derinden etkiledi.