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Diriliş Ertuğrul'un başrolü geri dönüyor! Rol alacağı dizi belli oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen başrol oyuncusu uzun bir aradan sonra yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. Bu heyecan verici gelişme, hayranlarını oldukça sevindirdi. Oyuncunun yeni projesi televizyon dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz net bir tarih verilmemiş olsa da, izleyiciler şimdiden büyük bir merakla beklemeye başladı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:30 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:30
Diriliş Ertuğrul’un başrolü geri dönüyor! Rol alacağı dizi belli oldu

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Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu, yeni projesiyle televizyon dünyasına geri dönüyor. Ünlü oyuncunun yeni dizisinin konusu ve karakteri hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da, oyuncunun performansı şimdiden merakla bekleniyor.

YENİ DİZİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Esra Bilgiç yeni dizisi Zamanın Kapıları ile uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor.

Bilgiç'in yanı sıra yetenekli oyuncu Birkan Sokullu da başrolde yer alacak. İkilinin yer aldığı bu yeni projede seyircileri yeni bir hikaye bekliyor.

DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERLER

Zamanın Kapıları asosyal bir yaşam süren genç bir bilgisayar dehası olan Sinan ile ülkenin en büyük iş insanlarından birinin kızı Nevra'nın yollarının kesişmesiyle başlayan olayları konu alıyor.

Bu beklenmedik karşılaşma, her iki karakter için de hayatlarında yeni başlangıçlar ve dönüşümler getirecek.

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan Zamanın Kapıları TOD TV tarafından 2024 yılı içinde yayınlanacak.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç Türk oyuncu olarak bilinmektedir ve 14 Ekim 1992'de Ankara'da doğmuştur. Bilgiç, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile 2014-2019 yılları arasında 5 sezon boyunca ekrana gelmiştir.

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