Diriliş Ertuğrul’un başrolü geri dönüyor! Rol alacağı dizi belli oldu

DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERLER Zamanın Kapıları asosyal bir yaşam süren genç bir bilgisayar dehası olan Sinan ile ülkenin en büyük iş insanlarından birinin kızı Nevra'nın yollarının kesişmesiyle başlayan olayları konu alıyor.

Bu beklenmedik karşılaşma, her iki karakter için de hayatlarında yeni başlangıçlar ve dönüşümler getirecek.

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan Zamanın Kapıları TOD TV tarafından 2024 yılı içinde yayınlanacak.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR? Esra Bilgiç Türk oyuncu olarak bilinmektedir ve 14 Ekim 1992'de Ankara'da doğmuştur. Bilgiç, TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile 2014-2019 yılları arasında 5 sezon boyunca ekrana gelmiştir.