Cüneyd Efendi geri dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi ne zaman başlayacak? Sete çıkma tarihi...

Yeni sezon için planlanan çekimler, Eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Dizinin yapımcıları ve yönetmeni, seyircilere daha da heyecan verici ve kaliteli bir içerik sunmak için titizlikle çalışıyor. Geçen sezonun başarısının ardından, yeni sezonun da aynı başarıyı yakalaması bekleniyor.