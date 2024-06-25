50'lik Mehmet Şef'in 40 bedene düşüren diyeti! MasterChef Mehmet Yalçınkaya zayıflık sırrını açıkladı! "Kilo vermemi buna borçluyum..."

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı ve jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, dikkat çeken kilo verme başarısıyla gündeme geldi. Yarışmanın son bölümlerinde gözle görülür şekilde zayıflayan şef, kilo verme sırrını izleyicilerle paylaştı.
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı ve jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, dikkat çeken kilo verme başarısıyla gündeme geldi. Yarışmanın son bölümlerinde gözle görülür şekilde zayıflayan şef, kilo verme sırrını izleyicilerle paylaştı.
ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI!
Mehmet Yalçınkaya "Kilo vermemin en büyük nedeni limonlu su. Bol bol limonlu su tükettiğim için kilo verdim. Ancak, ben limonlu su tüketiyorum diye herkes tüketmeli diye bir şey yok. Ben kilo vermemi limonlu suya borçluyum" ifadelerine yer verdi.
Sabah:
Kahvaltı: 🍋 Bir bardak limonlu su 🥣 Yulaf ezmesi veya tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri ve yumurta 🍓 Taze meyve (meyve türüne göre, örneğin çilek veya muz)
Ara öğün: 🧀 Bir dilim kepekli ekmek üzerine lor peyniri veya az yağlı peynir 🍋 Bir bardak limonlu su
Öğle:
Öğle yemeği: 🥗 Bol yeşillikli salata (marul, roka, salatalık, domates gibi) 🐟 Izgara tavuk veya ızgara balık 🍋 Bir bardak limonlu su
Ara öğün: 🥜 Bir avuç badem veya ceviz 🍋 Bir bardak limonlu su
Akşam:
Akşam yemeği: 🍆 Izgara sebze (patlıcan, kabak, biber gibi) 🍚 Bulgur pilavı veya kepekli pirinç 🍋 Bir bardak limonlu su
Ara öğün (isteğe bağlı): 🍏 Bir meyve veya bir bardak yoğurt 🍋 Bir bardak limonlu su