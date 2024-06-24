Yargı’nın Efe’si Ulvi Kahyaoğlu bir dönüyor pir dönüyor! Öykü Karayel ve Burak Deniz ile birlikte...

Televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Kahyaoğlu, "Elbet Bir Gün", "Tozluyaka" ve "Yargı" gibi başarılı dizilerde de farklı roller üstlendi. Özellikle "Yargı" dizisindeki savcı Efe karakteriyle performansıyla takdir toplayan genç oyuncu, yeteneklerini her yeni projede bir adım ileriye taşıyor.
Son olarak "Yargı" dizisinde canlandırdığı savcı Efe karakteriyle başarıyı bir kez daha yakalayan Ulvi Kahyaoğlu, yeteneklerini sergilediği her projede izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.
Tatil döneminde bile projelerinden uzak kalmayan Kahyaoğlu, yeni bir sinema filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.