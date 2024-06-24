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Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu bir dönüyor pir dönüyor! Öykü Karayel ve Burak Deniz ile birlikte...

1995 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ulvi Kahyaoğlu, Türkiye’nin genç yetenekleri arasında hızla yükselen bir isim olarak dikkat çekiyor. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında adım atan Kahyaoğlu, başlangıç olarak "Benim Adım Melek" adlı dram dizisinde canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni topladı ve kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Yargı dizisiyle büyük bir üne kavuşan oyuncunun yeni projesi belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 20:29 Güncelleme 24 Haziran 2024, 20:29
Yargı’nın Efe’si Ulvi Kahyaoğlu bir dönüyor pir dönüyor! Öykü Karayel ve Burak Deniz ile birlikte...

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Televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Kahyaoğlu, "Elbet Bir Gün", "Tozluyaka" ve "Yargı" gibi başarılı dizilerde de farklı roller üstlendi. Özellikle "Yargı" dizisindeki savcı Efe karakteriyle performansıyla takdir toplayan genç oyuncu, yeteneklerini her yeni projede bir adım ileriye taşıyor.

Son olarak "Yargı" dizisinde canlandırdığı savcı Efe karakteriyle başarıyı bir kez daha yakalayan Ulvi Kahyaoğlu, yeteneklerini sergilediği her projede izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Tatil döneminde bile projelerinden uzak kalmayan Kahyaoğlu, yeni bir sinema filmi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özellikle dijital platformlarda da yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kahyaoğlu, "Dengeler Biri Olmak" isimli mini dizideki performansıyla da beğeni topladı. Şimdi ise Burak Deniz ve Öykü Karayel ile birlikte rol alacağı yeni sinema filmi için heyecanla hazırlıklarını tamamlıyor.

Kahyaoğlu'nun yeni projesi, İngiliz yapımı "Boiling Point"ten uyarlanacak olmasıyla da dikkat çekiyor. Oyuncunun Cengiz karakterine hayat vereceği bu film, sinema dünyasında da büyük merakla bekleniyor.

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