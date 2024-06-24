Yargı’nın Efe’si Ulvi Kahyaoğlu bir dönüyor pir dönüyor! Öykü Karayel ve Burak Deniz ile birlikte...

Özellikle dijital platformlarda da yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kahyaoğlu, "Dengeler Biri Olmak" isimli mini dizideki performansıyla da beğeni topladı. Şimdi ise Burak Deniz ve Öykü Karayel ile birlikte rol alacağı yeni sinema filmi için heyecanla hazırlıklarını tamamlıyor.