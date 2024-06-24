Gönül Dağı’nda hikaye komple değişiyor! 1 değil 2 değil tam 6 oyuncu birden...

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Dizinin en çok merak edilen karakterlerinden biri olan Zahide'nin beklenmedik ölümü, hem köy halkını hem de izleyicileri derinden sarstı. Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide karakteri diziden ayrılmış oldu.

ELİF HEMŞİRE'DEN ERKEN DOĞUM Gedelli Köyü'nde heyecan ve hüzün bir aradaydı. Elif hemşirenin erken doğum yapması herkesi endişelendirirken hastane koridorlarındaki bekleyiş, bölümün en çarpıcı anlarından biriydi. Elif ve bebeğinin sağlık durumu, tüm köy halkını derinden etkiledi.