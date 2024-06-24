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Gönül Dağı'nda hikaye komple değişiyor! 1 değil 2 değil tam 6 oyuncu birden...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 142. bölümüyle sezon finali yaptı. Gedelli Köyü'nde yaşananlar yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Sezon boyunca yurtdışı hayalleri kuran Zahide karakterinin köye dönüşü merak uyandırmıştı. Ancak Zahide'nin bu dönüşü ne yazık ki hüzünlü bir sonla bitti. Sezon finalinde öyle bir şey yaşandı ki seyirciler büyük şok geçirdi.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 12:01 Güncelleme 24 Haziran 2024, 12:01
Gönül Dağı’nda hikaye komple değişiyor! 1 değil 2 değil tam 6 oyuncu birden...

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Dizinin en çok merak edilen karakterlerinden biri olan Zahide'nin beklenmedik ölümü, hem köy halkını hem de izleyicileri derinden sarstı. Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide karakteri diziden ayrılmış oldu.

ELİF HEMŞİRE'DEN ERKEN DOĞUM

Gedelli Köyü'nde heyecan ve hüzün bir aradaydı. Elif hemşirenin erken doğum yapması herkesi endişelendirirken hastane koridorlarındaki bekleyiş, bölümün en çarpıcı anlarından biriydi. Elif ve bebeğinin sağlık durumu, tüm köy halkını derinden etkiledi.

ERKAN VE FİLİZ'İN İSTEME HEYECANI

Sezon finalinde bir yandan hüzün yaşanırken diğer yandan Erkan ve Filiz'in isteme merasimi, köye sevinç getirdi. Ancak Zahide'nin ani ölümü, bu mutluluğu gölgeledi.

GÜLSÜM ÖĞRETMEN'DEN UNUTULMAZ DERS

Final bölümünde Gülsüm öğretmen, velilere verdiği dersle eğitimin önemini bir kez daha vurguladı. Amca oğulları ve kızlar ilk sınıfı bitiren çocukların karnelerini almak için heyecanla beklerken, Gülsüm öğretmenin verdiği mesaj herkesi derinden etkiledi.

GÖNÜL DAĞI'NDA KİMLER AYRILDI?

Bu sezon Gönül Dağı'na veda eden isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:

Ali Düşenkalkar (Muammer Kaya, 1-116. bölüm)
Ecem Özkaya (Zahide Kaya/Arslan 1-103. bölüm)

Beril Karademir (Sedef Durmaz 1-103. bölüm)
Ali Toptaş (İsmet Durmaz 1-103. bölüm)

Kadir Bertan (Garip Fersoy, 66-103. bölüm)
Özlem Mert Köseoğlu (Özlem Uysal, 74-103. bölüm)

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