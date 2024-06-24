SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

6 ayda 25 kilo verdiren Seda Akgül metodu! 52'lik sunucu o diyetle fişek gibi eridi! "1 bardak sade kahve ile..."

Ekranların sevilen sunucusu Seda Akgül, son zamanlarda göz kamaştıran zayıflama başarısıyla gündemde. Kısa sürede tam 25 kilo vererek sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşan Akgül, zayıflama sürecinde uyguladığı yöntemlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Seda Akgül'ün zayıflama hikayesi, kararlılıkla ve disiplinle izlediği adımlarla dolu. İşte Akgül'ün zayıflama sürecinde uyguladığı başlıca yöntemler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 14:13 Güncelleme 24 Haziran 2024, 14:13
6 ayda 25 kilo verdiren Seda Akgül metodu! 52’lik sunucu o diyetle fişek gibi eridi! 1 bardak sade kahve ile...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekranların sevilen ismi Seda Akgül, son dönemdeki dikkat çekici değişimiyle gündemde. Günde sadece iki öğün beslenerek kilo veren Akgül, zayıflama sürecini ve sırlarını paylaştı.

İşte Seda Akgül'ün sağlıklı ve fit görünümünün sırları:

1. Aç Karnına Sade Kahve

Seda Akgül, güne aç karnına sade kahve içerek başlıyor. Kahvenin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığını belirtiyor. Bu yöntemle enerjik başladığı günün ilk adımını atmış oluyor.



2. Az ve Dengeli Beslenme
Akgül, günde sadece iki öğün tüketiyor ve öğünler arasında 5-5,5 saat aç kalıyor. Bu şekilde metabolizmasının daha verimli çalıştığını ve yağ yakımının hızlandığını söylüyor. Öğünlerinde ise besin değeri yüksek, hafif yiyecekleri tercih ediyor. Özellikle akşamları hafif yemekler tüketerek mide rahatlığını ön planda tutuyor.



3. Vitamin Desteği
Kilo verme sürecinde vitamin desteği almanın önemini vurgulayan Akgül, bu sayede sağlıklı bir şekilde zayıfladığını ifade ediyor. Vitaminler, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri almasına yardımcı olarak enerji seviyesini koruyor ve genel sağlığı destekliyor.



4. Aktif Bir Yaşam Tarzı
Seda Akgül, günlük yürüyüşlerini ihmal etmiyor. Hareketli bir yaşam tarzını benimseyen Akgül, bu sayede kilo verme sürecini destekliyor ve formunu koruyor. Düzenli yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler, kalori yakımını artırarak kilo kaybını hızlandırıyor.



Seda Akgül'ün zayıflama hikayesi, disiplinli beslenme, vitamin desteği ve aktif bir yaşam tarzının önemini gösteriyor. Ancak herkesin metabolizması ve sağlık koşulları farklı olduğu için bu yöntemlerin herkese uygun olmayabileceği unutulmamalıdır. Sağlıklı bir kilo verme süreci için bireylerin kendi ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına uygun bir plan yapmaları önemlidir.



Seda Akgül, sağlıklı bir yaşam tarzı ve disiplinli bir beslenme düzeni ile göz kamaştıran bir değişim gerçekleştirdi. Onun hikayesi, sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu ve doğru yöntemlerle herkesin benzer başarıyı elde edebileceğini gösteriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti
İran seçimlerinde ankette Pezeşkiyan önde! Tahran’da Yaşasın Azerbaycan sloganı: Türk olduğum için Allah’a şükrediyorum
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
Bahar Candan ile birbirlerine girmişlerdi | 9. koğuştan haber var! Seçil Erzan ile Dilan Polat dert ortağı oldu
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız
BBC’de pedofili heykeltıraş skandalı! İki kızına ve köpeğine cinsel tacizde bulunan Eric Gill’in heykeline 89 bin sterlinlik koruma
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
SON DAKİKA