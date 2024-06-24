3 ayda 5 kilo verdiren Demet Akbağ diyeti! 64’lük sanatçı 2 adımda 38 beden kaldı! Meğer İclal Aydın’la beraber...

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 2011 yılında vizyona giren ve Ata Demirer ile başrolü paylaştığı "Eyyvah Eyvah" filmi için dikkat çekici bir zayıflama sürecine girdi. İşte usta sanatçının zayıflık sırrı!
Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 2011 yılında vizyona giren ve Ata Demirer ile başrolü paylaştığı "Eyyvah Eyvah" filmi için dikkat çekici bir zayıflama sürecine girdi. İşte usta sanatçının zayıflık sırrı!
EYVAH EYVAH FİLMİ İÇİN 3 AYDA 5 KİLO VERDİ
2011 yılında pilatesle vücudunu fit hale getiren Demet Akbağ, üç ay sonunda 5 kilo verdi. Ancak ünlü sanatçının mayolu sahnelerdeki fit görüntüsü, görenleri şaşkına çevirdi. Akbağ'ın sadece 5 kilo verdiğine inanmayanlar, daha fazla zayıfladığını düşündü. Bu yorumlara yanıt veren Akbağ, "Yağlarım gitti, kasa dönüştü," diyerek dönüşümünün sırrını açıkladı.
İCLAL AYDIN'LA BİRLİKTE DİYET YAPTI
İclal Aydın tarafından kaleme alınan bir köşe yazısında ise ünlü oyuncu Demet Akbağ ile uyguladığı diyeti aktarıyor. 2004 yılında yazılan bu yazıdan öne çıkan zayıflama sırlarını sizler için derledik.
İclal Aydın, Demet Akbağ ile birlikte uyguladığı diyet listesini şu ifadelerle paylaşıyor;
"Vizontele Tuuba'nın çekimleri için Van'a gitmek zorunda kaldım. Bu ne demekti? Çekim şartları içinde bu program büyük olasılıkla aksayacak demekti. Ama beni moral anlamda çok destekleyen biri vardı. Demet Akbağ! Demet de kendine göre fazla bulduğu birkaç kilonun derdindeydi ve biz iki arkadaş şöyle bir yöntem uyguladık."
Sabah:
Öğle Öncesi:
Öğle:
Akşam:
Koşullar her zaman programa uygun olmayabilir. Bu durumlarda:
Atıştırmalık konusunda Dr. Yasemin Bradley'in önerileri şunlardı:
Kahvaltı:
Öğle:
İkindi (16:00-17:00): Seçenekler:
Akşam:
Gece (21:00-22:00):
Koşullar zor olsa da dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam mümkün. Yarın yeni ipuçları ve bilgilerle devam edeceğiz...