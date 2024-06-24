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3 ayda 5 kilo verdiren Demet Akbağ diyeti! 64'lük sanatçı 2 adımda 38 beden kaldı! Meğer İclal Aydın'la beraber...

Ata Demirer ile başrolü paylaştığı Eyyvah Eyvah filmi için 2011 yılında kilo veren Demet Akbağ'ın zayıflama sırrını sizler için derledik. 64 yaşındaki ünlü sanatçı, mayolu sahneler için aylar öncesinden hazırlandı. İşte o dönemde Demet akbağ'ın uyguladığı zayıflama yöntemi ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 21:17 Güncelleme 24 Haziran 2024, 21:17
3 ayda 5 kilo verdiren Demet Akbağ diyeti! 64’lük sanatçı 2 adımda 38 beden kaldı! Meğer İclal Aydın’la beraber...

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Ünlü oyuncu Demet Akbağ, 2011 yılında vizyona giren ve Ata Demirer ile başrolü paylaştığı "Eyyvah Eyvah" filmi için dikkat çekici bir zayıflama sürecine girdi. İşte usta sanatçının zayıflık sırrı!

EYVAH EYVAH FİLMİ İÇİN 3 AYDA 5 KİLO VERDİ

2011 yılında pilatesle vücudunu fit hale getiren Demet Akbağ, üç ay sonunda 5 kilo verdi. Ancak ünlü sanatçının mayolu sahnelerdeki fit görüntüsü, görenleri şaşkına çevirdi. Akbağ'ın sadece 5 kilo verdiğine inanmayanlar, daha fazla zayıfladığını düşündü. Bu yorumlara yanıt veren Akbağ, "Yağlarım gitti, kasa dönüştü," diyerek dönüşümünün sırrını açıkladı.

İCLAL AYDIN'LA BİRLİKTE DİYET YAPTI

İclal Aydın tarafından kaleme alınan bir köşe yazısında ise ünlü oyuncu Demet Akbağ ile uyguladığı diyeti aktarıyor. 2004 yılında yazılan bu yazıdan öne çıkan zayıflama sırlarını sizler için derledik.

İclal Aydın, Demet Akbağ ile birlikte uyguladığı diyet listesini şu ifadelerle paylaşıyor;

"Vizontele Tuuba'nın çekimleri için Van'a gitmek zorunda kaldım. Bu ne demekti? Çekim şartları içinde bu program büyük olasılıkla aksayacak demekti. Ama beni moral anlamda çok destekleyen biri vardı. Demet Akbağ! Demet de kendine göre fazla bulduğu birkaç kilonun derdindeydi ve biz iki arkadaş şöyle bir yöntem uyguladık."

"DEMET AKBAĞ İLE DİYET MENÜMÜZ"

Sabah:

  • Ben yulaflı kahvaltımı yaptım. İstanbul'dan ceviz, üzüm, kepek ve yulaf karışımını yanımda getirdim.
  • Demet ise domates, bir dilim otlu peynir, salatalık ve kepek ekmeği ile kahvaltı yaptı.

Öğle Öncesi:

  • Açlık hissettiğimizde kuru kayısı ve birkaç adet ceviz yedik.

Öğle:

  • Ekip için hazırlanan yemekler yağlı ya da ağır gelirse, yufka ekmeği içinde domatesli, maydanozlu ve peynirli dürümler hazırladık.

Akşam:

  • Birkaç kaşık pilav ve bir kase çorbayla bol salata yeterli oldu.

BESLENME PROGRAMINI UYGULARKEN YAPILMASI GEREKENLER

Koşullar her zaman programa uygun olmayabilir. Bu durumlarda:

  • Ekmeği iki dilimden fazla yememeye çalışın.
  • Öğlen makarna yediyseniz, akşam sebze yemeği tercih edin.
  • İki öğün üst üste et ya da makarna yemek doğru değil; eti mümkünse öğlen yemeğinde tüketmek en iyisi.

Atıştırmalıklar

Atıştırmalık konusunda Dr. Yasemin Bradley'in önerileri şunlardı:

  • Koca bir kase tuzsuz ve yağsız patlamış mısır.
  • İnce doğranmış, limonlanmış salatalık dilimleri.
  • İki adet meyveden yapılan meyve salatası ve vanilyalı dondurma (her akşam değil).
  • Kereviz sapları, yoğurt ve naneli sosla.
  • Birkaç ceviz, bir avuç tuzsuz badem, kuru incir ve kuru kayısı.

İKİNCİ GÜN MENÜSÜ

Kahvaltı:

  • 3-4 kaşık yağsız yoğurt (3 kaşık suyla sulandırılacak) veya 1 bardak yağsız süt
  • 3 kaşık yulaf ezmesi
  • Meyve parçaları veya rendesi
  • 4-5 parça fındık-ceviz veya badem
  • Şekersiz çay

Öğle:

  • 1 porsiyon et veya balık (90 gr. köfte 5 adet)
  • Salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve limonlu, istediğiniz kadar)

İkindi (16:00-17:00): Seçenekler:

  • 1 porsiyon meyve
  • 1 kase yağsız yoğurt veya 1 büyük bardak yağsız süt
  • 4-5 salatalık
  • 4-5 diyet bisküvi
  • 1 avuç ceviz, fındık veya badem
  • 1 kase yağsız yoğurt + 2 kaşık yulaf ezmesi
  • 1 kase çorba
  • 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu (portakal-greyfurt)

Akşam:

  • 7-8 yemek kaşığı sebze veya baklagil yemeği
  • 1 kase yağsız yoğurt veya salata
  • 1 dilim ekmek

Gece (21:00-22:00):

  • 1 porsiyon meyve

Koşullar zor olsa da dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam mümkün. Yarın yeni ipuçları ve bilgilerle devam edeceğiz...

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