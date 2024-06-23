Kızılcık Şerbeti’nde set krizi; 8 kişi kadrodan ayrıldı! Doğa ve Giray 3. sezonda...





Gizemli Kadın Ortaya Çıktı



Dizinin sezon finalinde en çok merak edilen konu, Giray'ın evinde görülen gizemli kadının kim olduğuydu. Doğa'yı bu kadınla aldatan Giray, izleyicileri şoke etti.

Giray'a yönelik tepkilerin yoğunlaştığı bir dönemde, izleyiciler koskoca holding sahibi Giray Şifacıgil'in Doğa'ya karşı hangi motivasyonla ve kiminle iş birliği yaptığını anlamakta zorlandılar. Ancak dikkatli izleyiciler, bu gizemli kadının kim olduğunu tespit ettiğini iddia etti.