33’lük Hazal Kaya’yı ışık hızıyla zayıflatan diyet! 2 çocuk sonrası cayır cayır yağ yaktı! Ne spor ne diyet tek sırrı...

NE DİYET NE SPOR!

Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini vurgulayarak zayıflık sırrını şu sözlerle açıkladı: "Klasik sağlıklı beslenme için arada meyve ve sebze suyu içiyorum. Detoks diyet falan hiç bana göre değil."