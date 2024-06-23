33’lük Hazal Kaya’yı ışık hızıyla zayıflatan diyet! 2 çocuk sonrası cayır cayır yağ yaktı! Ne spor ne diyet tek sırrı...

33 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2 çocuk annesi olmasına rağmen fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Hazal Kaya'nın zayıflık formülü...
33 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Kaya, 2 çocuk annesi olmasına rağmen fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Hazal Kaya'nın zayıflık formülü...
NE DİYET NE SPOR!
Hazal Kaya geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini vurgulayarak zayıflık sırrını şu sözlerle açıkladı: "Klasik sağlıklı beslenme için arada meyve ve sebze suyu içiyorum. Detoks diyet falan hiç bana göre değil."
CAYIR CAYIR YAĞ YAKAN SEBZE SUYU TARİFİ
Yapılışı:
🥕 Havuçu yıkayın ve dilimleyin.
🍏 Elmayı yıkayın ve çekirdeklerini çıkarın.
🌿 Maydanozu yıkayın.
Tüm malzemeleri blendera ekleyin. 🥕🍏🌿
💧 Suyu ilave edin.
Blenderı çalıştırın ve tüm malzemeler iyice karışana kadar bekleyin. 🔄