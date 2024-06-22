Kızıl Goncalar’da nam salmıştı! Kızılcık Şerbeti’nde ortalığı karıştırmaya geliyor

Şebnem Bozoklu dizinin ilk yıldızı olarak ekibe katılmış ve dizi severler tarafından büyük bir merakla karşılanmıştı.

Merakla beklenen karakterlerden biri olan Meri yani Meryem sonunda belli oldu. Ayrıca bayram öncesinde genç ve başarılı bir isimle anlaşma sağlandı. Detaylar henüz gizli tutulsa da, bu yeni ismin hikayeye büyük bir dinamik getireceği konuşuluyor.

Daha önce Kızıl Goncalar dizisinde "Affan" rolüyle konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan ve performansıyla dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.

Yüzgüleç, dizide Firaz karakterini canlandıracak ve Nursema karakteriyle (Ceren Karakoç) partnerlik yapacak. İki genç oyuncunun kimyalarının nasıl olacağı ve ekranlarda nasıl bir iz bırakacakları büyük bir merak konusu.