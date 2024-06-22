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Kızıl Goncalar'da nam salmıştı! Kızılcık Şerbeti'nde ortalığı karıştırmaya geliyor

Dizi dünyasında beklenmedik bir transfer haberi gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz sezon Kızıl Goncalar dizisinde yer alan bir isim eylül ayında Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaya başlayacak. Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisine katılacak olan oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı ve hikayeye nasıl bir katkı sağlayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler şimdi yeni sezonu heyecanla bekliyor.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 15:04 Güncelleme 22 Haziran 2024, 15:04
Kızıl Goncalar’da nam salmıştı! Kızılcık Şerbeti’nde ortalığı karıştırmaya geliyor

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Kızıl Goncalar dizisinin sevilen oyuncusu, Eylül ayında beklenmedik bir kararla diziden ayrılıyor. Dizide gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren bir isim yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kızılcık Şerbeti yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Geçen sezonun sonunda dört oyuncunun ayrılmasıyla birlikte yeni sezonda diziye yeni isimler dahil olacak.

Şebnem Bozoklu dizinin ilk yıldızı olarak ekibe katılmış ve dizi severler tarafından büyük bir merakla karşılanmıştı.

Merakla beklenen karakterlerden biri olan Meri yani Meryem sonunda belli oldu. Ayrıca bayram öncesinde genç ve başarılı bir isimle anlaşma sağlandı. Detaylar henüz gizli tutulsa da, bu yeni ismin hikayeye büyük bir dinamik getireceği konuşuluyor.

Daha önce Kızıl Goncalar dizisinde "Affan" rolüyle konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan ve performansıyla dikkat çeken Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne dahil oldu.

Yüzgüleç, dizide Firaz karakterini canlandıracak ve Nursema karakteriyle (Ceren Karakoç) partnerlik yapacak. İki genç oyuncunun kimyalarının nasıl olacağı ve ekranlarda nasıl bir iz bırakacakları büyük bir merak konusu.

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