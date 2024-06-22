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20 yıl sonra bir ilk! EDHO'nun yıldızı Kurtlar Vadisi'nin efsanesiyle aynı dizide oynayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ve Kurtlar Vadisi izleyicilerine uzun süredir beklenen bir haberle geri dönüyor. EDHO'nun yıldızı Kurtlar Vadisi'nin efsanesiyle aynı dizide oynayacak. Bu iki diziye hayat veren unutulmaz karakterler yıllar sonra yeni bir projede yeniden bir araya geliyor. İzleyiciler Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun’un canlandırdığı efsanevi karakterlerin yeni maceralarını merak ve coşkuyla bekliyor.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 13:06 Güncelleme 22 Haziran 2024, 13:06
20 yıl sonra bir ilk! EDHO’nun yıldızı Kurtlar Vadisi’nin efsanesiyle aynı dizide oynayacak

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kurtlar Vadisi dizilerinin sevilen karakterlerinin hangi rolleri üstleneceği büyük bir merak konusu oldu. İzleyiciler, iki diziye de damgasını vurmuş efsanevi karakterlerin yeni maceralarında nasıl bir rol üstleneceklerini sabırsızlıkla bekliyor. Bu heyecan verici gelişme, dizi hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

SÜRPRİZ PROJE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Şahin Ağa karakteriyle büyük beğeni toplayan Turgay Tanülkü, bu kez Marnalı dizisinde Hasan Baba olarak ekranlara dönüyor.

Kurtlar Vadisi'nin vazgeçilmez Memati Baş'ı, yani Gürkan Uygun ise Ali Reşat Marnalı karakteriyle eski patronu Hasan Baba'nın karşısına çıkacak. İki deneyimli oyuncunun yeniden bir araya gelmesi dizi dünyasında heyecan yaratan bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

GERİ DÖNÜYOR

Hasan Baba, eski bir mafya babası olarak tanıtılıyor ve Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Ali Reşat Marnalı'nın da geçmişteki patronu olarak diziye entrika katıyor.

Karakterin kabadayılığı ve otoriter yapısı, çevresindeki mafya düzeni içinde yeni çatışmaları ve güç mücadelelerini tetikliyor. Seyirciler, Hasan Baba'nın nasıl bir etki yaratacağını ve yeni dizi içindeki entrikaları büyük bir merakla bekliyor.

Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun, daha önce birçok unutulmaz karaktere hayat vererek Türk televizyonlarına damgalarını vurmuştu.

Her iki ismin güçlü oyunculuk performansları, onları dizi severlerin gözünde vazgeçilmez kılmıştı. Bu yeni projede, iki ünlü ismin bir kez daha aynı ekranda buluşması, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Bu büyük geri dönüş, Marnalı dizisinin Türk dizi sektörüne yeni bir soluk getirmesini ve eski hayranları yeniden ekran başına çekmesini bekleniyor. Turgay Tanülkü ve Gürkan Uygun'un yeni rolleri, onların oyunculuk kariyerlerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

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