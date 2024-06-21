Son Yaz’dan sonra yeni bombayı patlattı! Serkan Keskin ve Ali Atay’dan bomba proje

Yönetmen koltuğunda Olgu Baran Kubilay'ın oturduğu "Anonim" dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı ve ekim ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Her bölümde farklı kadın oyuncuların eşlik edeceği dizide, tarihçi rolünde Deniz Cengiz ve İdil Sivritepe gibi isimler yer alacak.

Dizi, hem Ali Atay ve Serkan Keskin'in hayranları hem de absürd komedi sevenler için merakla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor.