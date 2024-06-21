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Son Yaz'dan sonra yeni bombayı patlattı! Serkan Keskin ve Ali Atay'dan bomba proje

Ali Atay ve Serkan Keskin "Leyla ile Mecnun" dizisinin ardından yeni bir projede yeniden bir araya geliyor! Tarihi absürd olaylardan ilham alarak günümüze taşıyan "Anonim" adlı komedi dizisi, izleyicileri kahkahaya boğacak. İşte Serkan Keskin ve Ali Atay'ın o projesi...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 18:08 Güncelleme 21 Haziran 2024, 18:08
Son Yaz’dan sonra yeni bombayı patlattı! Serkan Keskin ve Ali Atay’dan bomba proje

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Uzun süredir beklenen buluşma nihayet gerçekleşiyor: Ali Atay ve Serkan Keskin, başrollerinde yer aldıkları yeni dizi "Anonim" ile ekranlara geri dönüyor.

Ali Atay ve Serkan Keskin, uzun süredir beklenen yeni proje olan "Anonim" adlı komedi dizisinde bir araya geldi. Dizi, tarihi absürd olaylardan ilham alarak günümüze uyarlanmış hikayeleriyle dikkat çekiyor.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Mehmet Özgür ve İlyas Özçakır'ın paylaştığı dizinin senaryosu, Ali Atay ve ekibi tarafından kaleme alındı.

Yönetmen koltuğunda Olgu Baran Kubilay'ın oturduğu "Anonim" dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı ve ekim ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Her bölümde farklı kadın oyuncuların eşlik edeceği dizide, tarihçi rolünde Deniz Cengiz ve İdil Sivritepe gibi isimler yer alacak.

Dizi, hem Ali Atay ve Serkan Keskin'in hayranları hem de absürd komedi sevenler için merakla beklenen bir yapım olarak öne çıkıyor.

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