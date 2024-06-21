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Kadro 7'den 70'e değişti! Kızılcık Şerbeti'nde 7 oyuncudan büyük rest; Giray, Doğa, Apo derken...

Son dönemde yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, şimdi de kadroya katılan yeni isimlerle dikkat çekiyor. Dört oyuncunun ayrıldığı dizide, yeni sezonda beş yeni oyuncunun yer alacağı konuşuluyor. Dizinin yeni sezondaki ilk transferi ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu oldu. İşte diziyle ilgili merak edilen son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 14:33 Güncelleme 21 Haziran 2024, 14:34
Kadro 7’den 70’e değişti! Kızılcık Şerbeti’nde 7 oyuncudan büyük rest; Giray, Doğa, Apo derken...

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Kızılcık Şerbeti, ilk sezonun ardından kaos dolu bir geri dönüş yaparak 2. sezonuyla izleyicilere ilginç anlar yaşattı. Sezon boyunca yaşanan sürprizler, dramlar ve heyecan dolu anlar ekranlara geldi. Sezon finali ise tam anlamıyla yıkım gibiydi.



Yeni Karakterler ve Sürpriz Transferler

Yeni sezonda ise diziye birçok yeni karakter katılacak. En dikkat çekeni ise "Kızıl Goncalar" dizisinde Affan rolüyle tanınan Batuhan Yüzgüleç oldu. Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nde Firaz karakterini canlandıracak ve Nursema (Ceren Karakoç) ile partner olacak. Bu transfer, diziye olan ilgiyi daha da artırdı.



Settar Tanrıöğen'in Geri Dönüşü

Sezon finalinde yaşanan sürpriz ayrılıklar ve olayların ardından, Settar Tanrıöğen'in diziye geri döneceği haberi büyük yankı uyandırdı. Geçirdiği beyin kanamasının ardından ekranlardan uzak kalan usta oyuncu, Abdullah Ünal karakteri ile yeniden izleyici karşısına çıkacağı iddiaları yayıldı. Ancak yapım tarafından henüz resmi açıklama gelmedi.



Sezon Finali ve Şoke Eden Gelişmeler
Sezon finalinde izleyicileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Giray karakterinin (Kaan Taşaner) hayatındaki gizemli kadın karakteri merak konusu oldu. Bu karaktere kimin hayat vereceği henüz açıklanmadı ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Sezon finali, diziye olan ilgiyi bir kat daha artırdı ve yeni sezon için beklentileri yükseltti.



Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, iddialara göre Eylül ayının üçüncü haftasında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda büyük sürprizler ve heyecan dolu anlar izleyiciyi bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin hayranlarının merakı giderek artıyor.



Ayrılan ve Yeni Katılan Oyuncular

Sezon finaliyle birlikte diziden Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ayrıldı. Yeni sezonda ise diziye 5 yeni oyuncunun katılacağı açıklandı. Bu oyuncular arasında en dikkat çekeni Şebnem Bozoklu. Bozoklu, Meri karakterini canlandıracak ve Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) İzmir'den gelen kuzeni olarak diziye katılacak. Diğer dört yeni oyuncunun isimleri henüz açıklanmadı ancak bu isimlerin çok dikkat çekici olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, diziden daha önce de önemli karakterlerin ayrıldığı biliniyor. Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrılmışlardı.

Böylelikle toplamda 7 oyuncu diziden ayrılmış oldu.



Beklentiler ve İzleyici Yorumları
İzleyiciler, yeni sezonda neler olacağını büyük bir merakla bekliyor. Sezon finalindeki olayların ardından dizinin nereye evrileceği konusunda çeşitli tahminler yürütülüyor.

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