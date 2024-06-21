Bodrum'da olaylı gece! Vedat Aşçı'nın dayak attırdığı Kaya Sabancı taburcu edildi: "Gözümün üzerine yumruk attı"

Bodrum 'daki Mandarin Oriental Tatil Sitesi ve otelin sahibi olan Vedat Aşçı ve korumaları tarafından dün akşam saldırıya uğrayan iş adamı Kaya Sabancı tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

GÖZÜMÜN ÜZERİNE YUMRUK ATTI Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Sabancı, "Bunlar sokaktaki eşkıyalar değil, zengin eşkıyalar. Darp edildik. Ben restoran açılışına gittiğimde yanındaki kişiye merhaba Mustafa dedim, Vedat Aşçı beni gördü, "Ulan sen buraya mı geldin?" deyip, gözümün üzerine yumruk attı." dedi. SÖZCÜ'de yer alan habere göre, yere düştüğünü ve tam üç dakika kimsenin kendisine yardım etmediğini belirten Sabancı, "Daha sonra bir kadın bana yardıma geldi. Ben akşam zaten davetliydim açılış olduğu için; davet edilmesem yine gitmezdim. Vedat Bey, kapıya söylese "Bu adamı almayın" diye o bana daha büyük hakaret. Ama öyle bir talimat verse ben döner giderim, girmezdim içeri" ifadelerini kullandı.

ELMACIK KEMİĞİNDE KIRIK VAR

Sabancı, "Gözaltı damarımda çatlaklık var. 2-3 gün sonra ameliyat olacağım elmacık kemiğinde kırık var. Ya ben 72 yaşındayım, 25 yaşındaki delikanlıya mı vuruyorsun, ne gerek var bunlara. Orada ölebilirdim ben" dedi.

KAMERA KAYITLARINI SİLMİŞLER

Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ise onlarca kişinin önünde olan olayla ilgili olarak tesisteki tüm kamera kayıtlarının silindiğini belirterek "İşin hukuku boyutunu yakından takip ediyoruz, olay anı ile ilgili tüm kamera kayıtlarını silmişler" dedi.





NE OLMUŞTU?

Bodrum'daki skandal olay cemiyet ve iş dünyasını sarstı. Olay dün akşam saatlerinde otelde bulunan bir Restoran'da yaşandı.

OTEL SAHİBİNDEN SABANCI'YA SALDIRI

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, otelin sahibi olan Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı.