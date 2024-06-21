Bodrum'da olaylı gece! Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'ya dayak attırdı: "Gözümün üzerine yumruk attı" | Aşçı cephesinden yazılı açıklama

KAMERA KAYITLARINI SİLMİŞLER



Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ise onlarca kişinin önünde olan olayla ilgili olarak tesisteki tüm kamera kayıtlarının silindiğini belirterek "İşin hukuku boyutunu yakından takip ediyoruz, olay anı ile ilgili tüm kamera kayıtlarını silmişler" dedi.

15 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Öte yandan Aşçı'nın korumaları ve görgü tanıklarının da aralarında olduğu 15 kişinin ifadesi alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınanların tamamı serbest bırakıldı.

OTELDEN AÇIKLAMA: TATSIZ BİR HADİSE YAŞANMIŞTIR

Mandarin Oriental Bodrum Hukuk Müşaviri Av. Başak Orkun imzasıyla olayla ilgili şu açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında Kaya Sabancı ve vekilleri tarafından Mandarin Oriental, Bodrum oteli ve yatırımcısı Vedat Aşcı ile ilgili aleyhimize isnad edilen gerçek dışı, abartılı ve asılsız iddialara karşı iş bu açıklamayı yapma gereğini üzülerek duymaktayız. 20 Haziran 2024 tarihinde otelimiz içerinde bulunan Hakkasan adlı işletmenin etkinliğinde Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'nın sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış ve ne yazık ki taraflar arasında hepimizi üzen tatsız bir hadise yaşanmıştır. Akabinde olay taraflarca yargıya intikal ettirilmiştir. Kaya Sabancı tarafından tesise sağlık ekiplerinin girişinin Müvekkil otel ve Vedat Aşcı tarafından geciktirildiği/engellendiğine dair iddiaları da diğer iddiaları gibi tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Sağlık görevlileri kamera kayıtlarından da tespit edildiği üzere tesise sorunsuz ve hızlı bir şekilde giriş ve çıkış yapmışlardır. Müvekkilimizi hedef alan bu gerçek dışı suçlamalar karşısında Mandarin Oriental, Bodrum hukuk müşavirleri olarak gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Basını yanlış yönlendiren bu asılsız iddialar karşısında cevap hakkımızı kullandığımızı ancak olayların adli makamlara intikal etmesi sebebi ile bundan sonraki sürecin yasal olarak takip edileceğini siz değerli kamuoyuna bildiririz."