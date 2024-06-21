Bodrum’da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı’ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi

HUSUMET VAR Kaya Sabancı 'nın avukatı Ömer Reşat Kayran , hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

"Bugün saat 9 sularında Kaya Bey, Mandarin'de davetli olduğu restoran açılışında Mandarin Otel ve Rezidans'ın sahibi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle darp edildi. Şu anda Bodrum Amerikan Hastanesi'nde müşahade altında. Tetkikleri yapılıyor. İncelemeleri yapılıyor."

"Raporlarını bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmedi, giren ambulansın da çıkılmasına izin verilmedi. Bununla ilgili elimizde hem görüntüler hem fotoğraflar var. Hem Vedat Aşçı'nın kendisi, hem korumaları hem de güvenlikleriyle ilgili biz hukuki süreçleri başlattık ve takip ediyoruz."