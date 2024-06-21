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Bodrum'da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı'ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Bodrum'daki bir otelin sahibi olan Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı. Tatil cenneti Bodrum'da yaşanan bu darp olayı iş ve cemiyet dünyasını sarsarken, Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayhan, Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmediğini ellerinde görüntü olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:58 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:58
Bodrum’da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı’ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi

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Bodrum'daki skandal olay cemiyet ve iş dünyasını sarstı. Olay akşam saatlerinde otelde bulunan bir Restoran'da yaşandı.

OTEL SAHİBİNDEN SABANCI'YA SALDIRI
72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, otelin sahibi olan Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Kaya Sabancı'ya Bodrum'da saldırı!

Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşadığı darp sonrası Kaya Sabancı, Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

HUSUMET VAR
Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat KayranKaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran

Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

VEDAT AŞÇI AZMETTİRDİ
Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, olayın ardından şu açıklamaları yaptı:

"Bugün saat 9 sularında Kaya Bey, Mandarin'de davetli olduğu restoran açılışında Mandarin Otel ve Rezidans'ın sahibi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle darp edildi. Şu anda Bodrum Amerikan Hastanesi'nde müşahade altında. Tetkikleri yapılıyor. İncelemeleri yapılıyor."

"Raporlarını bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansın girilmesine müsaade edilmedi, giren ambulansın da çıkılmasına izin verilmedi. Bununla ilgili elimizde hem görüntüler hem fotoğraflar var. Hem Vedat Aşçı'nın kendisi, hem korumaları hem de güvenlikleriyle ilgili biz hukuki süreçleri başlattık ve takip ediyoruz."

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Bodrum’da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı’ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi
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