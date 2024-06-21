Bahar dizisinde kadro krizi; 2. sezonda başrol değişecek mi? Demet Evgar’ın yeni projesi...





Demet Evgar Diziden Ayrılıyor mu?



Sezon finalinde Timur ve Bahar'ın ameliyat masasındaki kritik bekleyişi, izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Ancak yeni sezonda Bahar karakterini canlandıran Demet Evgar'ın diziden ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre, Bahar karakteri yeni sezonda ameliyat masasından kalkamayacak ve yerine sürpriz bir isim gelecek. Bu gelişme, dizinin hayranlarını derinden sarsarken, yeni başrol arayışlarının da devam ettiği konuşuluyor.

Tabii bunlar iddia olarak ortaya atıldı. Henüz böyle bir durum için resmi açıklama gelmedi.



Yapımcılardan ve Demet Evgar'dan Açıklama Bekleniyor



Şu ana kadar yapımcılardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, kulislerde konuşulan bu ayrılık iddiaları, izleyiciler arasında büyük bir üzüntü ve merak uyandırdı.

DEMET EVGAR'IN YENİ PROJESİ Demet Evgar sezon finali sonrası tiyatro projelerinden biri olan "Afife" oyununun provalarına başladı. "Afife" oyunu, Türkiye tiyatrosunun sembol isimlerinden Afife Jale'nin hayatını sahneye taşıyacak. Zorlu PSM'de sergilenecek olan oyunun yönetmenliğini Serdar Biliş üstlenirken, kadro da oldukça dikkat çekici isimlerle dolu.





Yeni Sezon Eylül Sonunda



Bahar dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının son haftasında seyircilerin karşısında olması bekleniyor. Yeni sezonda yaşanacak bu büyük değişiklikler ve sürprizler, diziyi daha da heyecanlı bir hale getirecek gibi görünüyor. İzleyiciler, Bahar dizisinin yeni sezonunda neler olacağını büyük bir merakla bekliyor.



Bahar dizisinin yeni sezon detayları ve Demet Evgar'ın olası ayrılığı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için bizi takip etmeye devam edin. Dizi dünyasında yaşanan bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde de çok konuşulacağa benziyor.