1.5 yılda 10 kilo verdiren Birce Akalay diyeti! 40 yaşında bile karnı dümdüz! Sadece tek bir içecekle....

Ünlü oyuncu Birce Akalay , son dönemde fit vücuduyla dikkat çekiyor. Akalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son dizi projesinin ardından sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle 1,5 yılda 10 kilo verdiğini belirtti. İşte ünlü oyuncunun zayıflık sırrı...

Güzel oyuncu geçyiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Küçük Ağa dizisi bittikten sonra 1,5 yılda sağlıklı beslenerek 10 kilo verdim" şeklinde kilo verdiğini açıkladı açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ise içtiği sebze suyunun görselini yayınlayan Birce Akalay, "4 haftada verdiğim kiloları ve son derece sağlıklı hissetmemi bu arkadaşa borçluyum" ifadelerini kullandı.