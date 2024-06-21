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1.5 yılda 10 kilo verdiren Birce Akalay diyeti! 40 yaşında bile karnı dümdüz! Sadece tek bir içecekle....

Ünlü oyuncu Birce Akalay fit vücuduyla dikkat çekiyor. Akalay, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu açıklarken, "Dizi çalışmam bittikten sonra 1,5 yılda sağlıklı beslenerek 10 kilo verdim" dedi. Daha önce "Evli ve Öfkeli" dizisinde canlandırdığı polis rolü için de diyetisyen eşliğinde 8 kilo verdiğini belirten Akalay, zayıflama sürecinin zorluğuna rağmen elde ettiği sonuçtan çok memnun olduğunu vurguladı. İşte Birce Akalay'ın zayıflık sırrı...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 17:19 Güncelleme 21 Haziran 2024, 17:21
1.5 yılda 10 kilo verdiren Birce Akalay diyeti! 40 yaşında bile karnı dümdüz! Sadece tek bir içecekle....

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Ünlü oyuncu Birce Akalay, son dönemde fit vücuduyla dikkat çekiyor. Akalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son dizi projesinin ardından sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle 1,5 yılda 10 kilo verdiğini belirtti. İşte ünlü oyuncunun zayıflık sırrı...

SEBZE SUYU İLE KİLO VERDİ

Güzel oyuncu geçyiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda "Küçük Ağa dizisi bittikten sonra 1,5 yılda sağlıklı beslenerek 10 kilo verdim" şeklinde kilo verdiğini açıkladı açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda ise içtiği sebze suyunun görselini yayınlayan Birce Akalay, "4 haftada verdiğim kiloları ve son derece sağlıklı hissetmemi bu arkadaşa borçluyum" ifadelerini kullandı.

SEBZE SUYU İLE KİLO VERDİREN GÜNLÜK DİYET LİSTESİ

Kahvaltı 🍳

  • 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞
  • 1 dilim az yağlı beyaz peynir 🧀
  • 5-6 adet zeytin 🫒

  • 1 adet haşlanmış yumurta 🥚
  • Domates, salatalık, biber gibi taze sebzeler 🍅🥒🌶️
  • Şekersiz bitki çayı veya kahve 🍵☕

Ara Öğün 🍏

  • 1 bardak sebze suyu (havuç, salatalık, ıspanak, limon) 🥒🥕🍋

Öğle Yemeği 🥗

  • 1 porsiyon ızgara tavuk veya balık 🍗🐟
  • Bol yeşillikli salata (az zeytinyağı ve limon sosu ile) 🥗
  • 1 dilim tam buğday ekmeği 🍞

Ara Öğün 🥒

  • 1 bardak sebze suyu (kereviz, elma, pancar, zencefil) 🍏🥬🌱

Akşam Yemeği 🥦

  • 1 porsiyon sebze yemeği (zeytinyağlı) 🥦🥕
  • 1 kase yoğurt 🥣
  • Bol yeşillikli salata 🥗
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