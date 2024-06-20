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Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan bu projeyle geri dönüyor! Partneri ve kanalı belli oldu! Çağatay Ulusoy'un sevgilisi...

Türkiye'nin sevilen aktörlerinden Cihangir Ceyhan, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüş yapıyor. Son olarak "Camdaki Kız" dizisindeki unutulmaz performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Ceyhan, yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 19:41 Güncelleme 20 Haziran 2024, 19:41
Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan bu projeyle geri dönüyor! Partneri ve kanalı belli oldu! Çağatay Ulusoy’un sevgilisi...

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Türkiye'nin sevilen oyuncularından Cihangir Ceyhan, uzun bir aradan sonra ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Son olarak büyük beğeni toplayan "Camdaki Kız" dizisi ile hafızalara kazınan Ceyhan, yeni projesiyle sevenlerini heyecanlandırdı.

Cihangir Ceyhan, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönüyor! "Camdaki Kız" dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Ceyhan, TRT'nin dijital platformu için çekilecek olan "Yankı" adlı yeni dizide başrolü üstlenecek.

Dizinin yapımcılığını Heybe Film'in sahibi Fatih Mahmut Altay üstlenirken, senaryo ve yönetmen koltuğunda Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz yer alacak.

DUYGU SARIŞIN İLE PARTNER OLACAK

Ceyhan'ın partneri olarak ise reytingleri yüksek olan "Kızıl Goncalar" dizisinin yıldızı Duygu Sarışın ile anlaşma aşamasına gelindiği belirtiliyor.

Dizinin çekimleri temmuz ayında başlayacak ve arzu ile değer çatışması ile sınıf farklılıkları temalarını işleyecek bir drama olarak planlanıyor.

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