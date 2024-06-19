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Anlaşma sağlandı! Gönül Dağı için tarih belli oldu

8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan 142. bölümüyle sezon finali yapan Gönül Dağı dizisi, hayranlarına sürpriz bir karar duyurdu. Dört sezon boyunca ekranlarda macerasını başarıyla sürdüren dizi, son zamanlarda geleceği hakkında belirsizliklerle gündeme gelmişti. Ancak, milyonlarca seyircinin beklediği açıklama sonunda yapıldı. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla yeni sezonu bekliyor.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 12:01 Güncelleme 19 Haziran 2024, 12:27
Anlaşma sağlandı! Gönül Dağı için tarih belli oldu

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Gönül Dağı'nın final yapacağına dair uzun süredir dolaşan söylentiler, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizinin devam edip etmeyeceği bir süredir akıllarda soru işareti olarak kalmıştı. Sonunda yapılan resmi açıklama ile dizinin yeni sezonunun akıbeti belli oldu.

5. SEZON ONAYI ALINDI

Gönül Dağı'nın yeni sezon onayı aldığı ve beşinci sezonu ile ekranlara geri döneceği duyuruldu.

Dört sezondur TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, final yapacağına dair söylentilere rağmen beşinci sezon onayı alarak izleyicilerini sevindirdi.

8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan 142. bölümüyle sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin geleceği uzun süredir merak konusuydu. Final yapacağı yönündeki iddialar dizinin hayranlarını üzmüştü.

Ancak beklenen açıklama geldi ve milyonları sevindiren haber duyuruldu. Gönül Dağı yeni sezonda da ekranlarda olacak.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Selma'nın yaşadığı baş dönmesi sorunu endişe yaratırken Taner'den gizlemeye çalıştığı rahatsızlığının sebebi merak konusu oldu.

Erken doğum sancıları başlayan Elif hastaneye kaldırıldı. Hastane koridorunda yaşanan bekleyiş ise nefesleri kesti. Elif ve bebeği hayata tutunabilecek miydi?

Erkan ve Filiz'in isteme merasimi için hazırlıklar sürerken, Zahide ve çocukların yurtdışından gelmesi heyecanla karşılandı. Peki bu gelişmelerin ardından neler yaşanacaktı?

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gönül Dağı, yeni sezonda da Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında olacak. Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan ekip, Eylül ayında izleyicilerle buluşmayı hedefliyor.

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