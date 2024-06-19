Anlaşma sağlandı! Gönül Dağı için tarih belli oldu

Gönül Dağı'nın final yapacağına dair uzun süredir dolaşan söylentiler, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Dizinin devam edip etmeyeceği bir süredir akıllarda soru işareti olarak kalmıştı. Sonunda yapılan resmi açıklama ile dizinin yeni sezonunun akıbeti belli oldu.