Yalı Çapkını'nın Zerrini 40 bedene böyle düştü! 2 ayda 12 kilo verdiren Toprak Sağlam diyeti! "Kortizon yüzünden 11 KG aldım..."

Yalı Çapkını dizisinin sevilen karakteri Zerrin'i canlandıran Toprak Sağlam , kısa sürede verdiği kilolarla gündemde. Başarılı oyuncu, kortizon tedavisi gördüğü dönemde aldığı kiloları nasıl verdiğini geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda açıkladı. Sağlam'ın kilo verme süreci, birçok kişiye ilham kaynağı oldu. İşte Toprak Sağlam'ın uyguladığı diyet ve spor programı...

Bir operasyon sonrası kortizon kullanması gereken Sağlam 2019 yılında sağlığına kavuştu ancak bu süreçte 11 kilo aldı. Kortizonun yan etkisi olarak hızla kilo alan oyuncu, aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada çeşitli yorumlarla karşılaştı. Sağlam, bu yorumların bir kısmının iyi niyetli, bir kısmının ise oldukça acımasız olduğunu belirtti. Ünlü oyuncu, bu süreçte yaşadığı duygusal zorlukları şu sözlerle dile getirdi.

"Birkaç sene önce geçirdiğim operasyon sonrası kortizon kullanmam gerekti. Sağlığıma kavuştum ama 11 kilo aldım. Kimi iyi niyetli, kimi acımasız türlü yorumlar duydum."

"Üzüldüm. Ama demoralize olmaya izin yoktur bende. Fabrika çıkışım bu Laz inadı. Ve şükürler olsun artık çok çok iyiyim. Şimdi tekrar sahaya inme zamanı. I'm back!"

SAĞLIKLI YAŞAM TARZI VE PİLATES

Sağlam, kilo verme sürecinde düzenli pilates yaparak ve sağlıklı beslenmeye özen göstererek formunu korudu. Pilatesin hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendisine iyi geldiğini belirten oyuncu, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.