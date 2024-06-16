Gönül Dağı'nın yıldızı bu gerçeği ilk kez itiraf etti! "Eğer oyunculuğa başlamasaydım..."

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteri, Hazal Çağlar için bir dönüm noktası oldu. Çağlar, karakterle olan benzerliklerini "Asuman ile çok benziyoruz. Özellikle baba figürlerimiz çok benziyor. İlk sezonlarda bazen Ege Abi'ye dönüp 'Ben bunu daha önce yaşamıştım Ege Abi' derdim" diyerek anlatıyor.

EĞER OYUNCU OLMASAYDI... Hazal Çağlar, oyuncu olma sürecinde ailesinin ve çevresinin etkisine değiniyor. Ailesi tarafından daha stabil bir kariyer tercih edilmesi istense de, Çağlar kendi hayallerinin peşinden gitmeyi seçti.

"Aslında oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Ama ailem başka bir bölümde okumamı ve daha stabil bir hayat yaşamamı istedi" diye açıklıyor Çağlar.

Sonunda gerçek mutluluğu ancak hayallerine döndüğünde bulduğunu söyleyen Çağlar, hayallerinin peşinden gitmenin önemini vurguluyor: "Siz kendinize inandığınız sürece, hayat size her kapıyı açıyor. Yeter ki inanın ve çalışın."