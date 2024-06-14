Kızıl Goncalar bitti, yerine geçecek! Özgü Namal o projeye dönüyor! 2 başrol ayrılığı sonrası...

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisi, 19. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir veda molası verdi. İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilen gelişmeler haberimizde...
Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği "Kızıl Goncalar" dizisi, 19. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine kısa bir veda molası verdi. İşte dizinin yeni sezonuna dair merak edilen gelişmeler haberimizde...
Kızıl Goncalar'ın genç oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, dizide canlandırdığı Cüneyd karakteri ile adından sıkça söz ettirdi. Sezon finali sonrası dinlenmeye çekilen oyuncu, yaz döneminde ailesiyle vakit geçirmeyi planladığını belirtti.
GÖRÜŞMELER YOLDA
Ayrıca tiyatro sahnesinde yer almayı arzuladığını dile getiren Yazıcıoğlu, bu konuda bazı görüşmelerin olduğunu ancak henüz net bir durum olmadığını ifade etti.
Yazıcıoğlu, sinema ile tiyatro kıyaslaması sorulunca şöyle konuştu: "Kıyas kabul etmez. Sinemanın da tiyatronun da tadı ayrı. Ben daha tiyatro sahnesine çıkmadım. Çok heyecan verici olur herhalde."
Kızıl Goncalar Sezon Finali ve Mert Yazıcıoğlu'nun Açıklamaları
"Kızıl Goncalar" dizisi, 19. bölümüyle sezon finali yaparak izleyicilerine unutulmaz bir bölüm sundu. Beklenmedik olayların yaşandığı bu finalde, özellikle Cüneyd'in annesinin ölümüyle ilgili sırların açığa çıkması izleyicileri şaşırttı. Cüneyd'in cübbesini çıkararak Zeynep'ten boşanması ve Feyza ile evlenmesi, Vahit'in sırları, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Meryem ve Zeynep gibi karakterlerin kaderleriyle ilgili gelişmeler, dizinin hayranlarını gelecek sezon için merak içinde bıraktı.
Sezon finalinin ardından dizinin genç oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Yazıcıoğlu, gelecekte bir dönem dizisi projesiyle ilgili sorulan soruya belirsiz bir yanıt vererek, "Bakalım, bilmiyorum ki" dedi. Bu açıklama, hem karakterlerin geleceği hem de oyuncuların kariyerleriyle ilgili merak uyandırdı.
Ayrıca, yapım ekibinin başlangıçta Yazıcıoğlu'nu rol için uygun görmediği, ancak ünlü oyuncunun düşük bir ücreti kabul ederek rolü aldığı iddiaları gündemde yerini koruyor. Bu iddialar ve Yazıcıoğlu'nun açıklamaları, sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı ve çeşitli platformlarda tartışılmaya başlandı.
Özgü Namal'ın Yeni Projesi
Dizinin ara vermesiyle boş durmayan bir diğer isim ise Özgü Namal. Namal, "Sarı Zarflar" adlı sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. Bu film, Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde dikkat çeken projeler arasında yer almıştı. Filmde Namal'a, tiyatro oyuncuları İpek Bilgin ve Tansu Biçer eşlik edecek.
Diziye Veda Eden İsimler
"Kızıl Goncalar" dizisinin hayranlarını üzecek bir gelişme ise iki oyuncunun ayrılığı oldu. Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerinin sona ermesiyle birlikte diziye veda edecek. Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı ise merak konusu.
Yeni Dizi: Ebru Şahin ve Murat Yıldırım Başrolde
"Kızıl Goncalar"ın sezon finali yapmasının ardından NOW TV, yeni dizisini duyurdu. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği bu yeni dizinin başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım yer alacak. "Nazlı" ve "Demir" karakterlerine hayat verecek olan bu ikili, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin konusu ve diğer oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı.
Yeni dizi, "Kızıl Goncalar"ın yerini alarak izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.