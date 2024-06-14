Gönül Dağı'nın Dilek'i Güsim Ali fit formunu böyle koruyor! Formülü duyanın ağzı açık kalıyor! "Her gece 3'te kalkıp..."

Gülsim Ali'nin paylaşımı
TATLI KRİZİNİ YOK EDEN FORMÜL
Tarçın:
Kan Şekerini Dengeler: Tarçın, kan şekerini dengelemeye yardımcı olan doğal bir baharattır.
Tatlı İsteğini Bastırır: Tarçın, tatlı yeme isteğini azaltmada etkilidir.
Diğer Faydaları: Antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.
Yoğurt:
Sindirim Sistemi Dostu: Yoğurt, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.
Tokluk Hissi Verir: İçindeki probiyotikler ve proteinler sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlar.
Genel Sağlığa Faydaları: Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kemik sağlığını destekler.
Zeytin Yaprağı:
Antibakteriyel Özellikler: Zeytin yaprağı, antibakteriyel özellikler gösterir.
Kan Şekerini Düşürür: Kan şekerini ve kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.
Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemini güçlendirir.
ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI TARİFİ
Eğer bu karışımı değil de zeytin yaprağı çayını tüketmek isterseniz, işte yapılışı:
Malzemeler:
1 çay kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı
1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Suyu kaynatın ve bardağa ya da demliğe alın.
İçine zeytin yapraklarını ekleyin ve 8-10 dakika demlenmeye bırakın.
Süzerek yaprakları ayırın ve çayınızı yudumlayın.
Dilerseniz çayın içine çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz.
Tatlı Yeme İsteğini Bastıran Karışım Tarifi
Malzemeler:
4-5 yemek kaşığı yoğurt
2-3 çay kaşığı toz tarçın
Yarım çay kaşığı kurutulmuş zeytin yaprağı (toz halinde)
3-4 adet çekilmiş ceviz içi (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
Kurutulmuş zeytin yapraklarını toz haline getirin.
Bir kaseye yoğurdu aktarın, içine toz zeytin yaprağı ve toz tarçını ekleyin.
Dilerseniz çekilmiş ceviz içi de ekleyebilirsiniz.
Karışımı iyice karıştırın.