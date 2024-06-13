Yaprak Dökümü'nün fitne kaynanası Kızılcık Şerbeti'ne bomba gibi düşecek! "Pembeyi alt edecek tek isim Cevriye..."

Güler Ökten, geçmişte "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Cevriye karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı.

Bu haberin ardından birçok kişi "Pembeyi alt edecek tek isim Cevriye" ve "Bu kadın herkesin hakkından gelir" gibi eğlenceli yorumlarda bulundu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, bu iddialar dizi severler arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Güler Ökten'in, Kızılcık Şerbeti dizisine katacağı tecrübe ve karakterin hikayeye nasıl bir derinlik kazandıracağı merakla bekleniyor.