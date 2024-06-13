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Yaprak Dökümü'nün fitne kaynanası Kızılcık Şerbeti'ne bomba gibi düşecek! "Pembeyi alt edecek tek isim Cevriye..."

Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonunda büyük bir sürpriz karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Sosyal medyada çıkan söylentiere göre dizinin yeni sezonunda 83 yaşındaki Güler Ökten yer alacak. Yıllar önce Yaprak Dökümü dizisinde Bennu Yıldırımlar'a kök söktüren Cevriye karakterinin Kızılcık Şerbetin'de ise Pembe ile karşı karşıya geleceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 22:37 Güncelleme 13 Haziran 2024, 22:37
Yaprak Dökümü’nün fitne kaynanası Kızılcık Şerbeti’ne bomba gibi düşecek! Pembeyi alt edecek tek isim Cevriye...

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Sürprizlerle dolu bir sezon daha geliyor! Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda büyük bir isim ekibe katılıyor. 83 yaşındaki deneyimli oyuncu Güler Ökten'in Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacağı iddiaları izleyicileri heyecanlandırdı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin 3. sezonunda büyük bir sürpriz karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! Sosyal medyada çıkan söylentilere göre, ünlü oyuncu Güler Ökten'in dizide yer alacağı konuşuluyor.

83 yaşındaki deneyimli oyuncunun, Görkenmin ananesi rolüyle diziye katılacağı ve Pembe karakteriyle karşı karşıya geleceği iddia ediliyor.

Güler Ökten, geçmişte "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Cevriye karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı.

Bu haberin ardından birçok kişi "Pembeyi alt edecek tek isim Cevriye" ve "Bu kadın herkesin hakkından gelir" gibi eğlenceli yorumlarda bulundu.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, bu iddialar dizi severler arasında büyük heyecan yaratmış durumda. Güler Ökten'in, Kızılcık Şerbeti dizisine katacağı tecrübe ve karakterin hikayeye nasıl bir derinlik kazandıracağı merakla bekleniyor.

Ancak bu söylenti sosyal medyada yer alsa da yapım tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeleri takip etmek için haberi yakından izlemeye devam edebilirsiniz.

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