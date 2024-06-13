SURVIVOR 2024 şampiyonu kim? | Kıyasıya mücadele nefesleri kesti! Ogeday mı? Nefise mi? Survivor şampiyonu bugün belli oluyor

Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın canlı yayında mücadele edeceği finalde kupa ve büyük ödül sahibini buluyor.

Yarışmanın takipçileri Survivor şampiyonu kim oldu araştırmasına başladı. Peki, Survivor kim kazandı, şampiyon kim oldu?