SURVIVOR 2024 şampiyonu kim? | Kıyasıya mücadele nefesleri kesti! Ogeday mı? Nefise mi? Survivor şampiyonu bugün belli oluyor

Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli olacak.
Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli olacak.
Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın canlı yayında mücadele edeceği finalde kupa ve büyük ödül sahibini buluyor.
Yarışmanın takipçileri Survivor şampiyonu kim oldu araştırmasına başladı. Peki, Survivor kim kazandı, şampiyon kim oldu?
SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR!
Bu akşam Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oluyor. Canlı yayında gerçekleşecek finalde Ogeday ve Nefise'den biri şampiyon olacak.