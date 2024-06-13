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SURVIVOR 2024 şampiyonu kim? | Kıyasıya mücadele nefesleri kesti! Ogeday mı? Nefise mi? Survivor şampiyonu bugün belli oluyor

Bu akşam Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oluyor. Canlı yayında gerçekleşecek finalde Batuhan, Ogeday ve Nefise'den biri şampiyon olacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi büyük finale sahne olacak.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 23:27 Güncelleme 13 Haziran 2024, 23:54
SURVIVOR 2024 şampiyonu kim? | Kıyasıya mücadele nefesleri kesti! Ogeday mı? Nefise mi? Survivor şampiyonu bugün belli oluyor

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Survivor All Star 2024 şampiyonu bu akşam belli olacak.

Nefise, Ogeday, Batuhan ve Seda'nın canlı yayında mücadele edeceği finalde kupa ve büyük ödül sahibini buluyor.

Yarışmanın takipçileri Survivor şampiyonu kim oldu araştırmasına başladı. Peki, Survivor kim kazandı, şampiyon kim oldu?

SURVİVOR ŞAMPİYONU BELLİ OLUYOR!
Bu akşam Survivor All Star 2024'ün şampiyonu belli oluyor. Canlı yayında gerçekleşecek finalde Ogeday ve Nefise'den biri şampiyon olacak.

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