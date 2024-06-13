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Kızılcık Şerbeti'nde yeni kulis bilgisi; 7 oyuncunun ayrılığı netleşti! Giray ve Doğa 3.sezonda...

"Kızılcık Şerbeti" dizisi kaos dolu bir sezon finaliyle izleyicilerine veda etti. Sezon finalinde yaşanan olaylar ve ortaya atılan teoriler, izleyicilerin kafasını karıştırdı ve yeni sezon için büyük bir merak uyandırdı. Dizide mükemmel erkek olarak tanıdığımız Giray'ın, sezon finalinde kötü bir karaktere dönüşmesi izleyiciler için büyük bir şok oldu. Doğa'nın arkasından gizemli bir kadınla iş çevirdiği ortaya çıkan Giray, izleyicileri adeta yıktı. Giray'ın bu beklenmedik hamlesi, izleyicilerin kafasında birçok soru işareti bıraktı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 07:07 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:34
Kızılcık Şerbeti’nde yeni kulis bilgisi; 7 oyuncunun ayrılığı netleşti! Giray ve Doğa 3.sezonda...

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Sezon finalinde en çok konuşulan konulardan biri, Giray'ın konuştuğu gizemli kadının kimliği ve niyeti oldu. Bir sosyal medya hesabından ortaya atılan bir iddia, izleyicileri daha da şaşırttı. İşte yeni sezon ve kadroya katılacak yeni oyuncular hakkında merak edilenler haberimizde...

Sezon Finalinde Öne Çıkan Anlar

Sezon finalinde, Nilay'ın öğrendiği bir gerçeği Pembe ile paylaşması ve bunun yarattığı kaos öne çıktı. Pembe'nin Görkem ile iş birliği yapma çabası, büyük bir tartışmaya yol açtı. Kıvılcım ve Ömer'in Sönmez'e moral vermek amacıyla düzenlediği gemi seyahati ve Nursema'nın Rüzgar'a evlenme teklif etmesi gibi sahneler de dikkat çekti.

Kamera Arkasından Paylaşımlar

Dizide Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, final sahnesinin kamera arkasında yaşananları sosyal medyada paylaştı. Dizinin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak da setten paylaşımlar yaparak, sahne arkası detaylarını izleyicilerle paylaştı.

Nursema karakterinin sahneleri ve Pembe karakterinin tansiyonlu sahneleri de setten paylaşılanlar arasında yer aldı.

Yeni Karakter: Meri

Diziye Meri karakteri katılacak.

Bu karakter, Kıvılcım'ın İzmir'den gelen kuzeni olacak. Şebnem Bozoklu, Meri karakteri için yapımcı Faruk Turgut ile el sıkıştı. Ayrıca, diziye dört yeni oyuncunun daha katılacağı bilgisi edinildi.

Sonuç olarak, "Kızılcık Şerbeti" sezon finalinde yaşanan olaylar ve oyuncu değişiklikleri ile izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Yeni sezonun daha da heyecanlı ve sürükleyici olacağı beklentisiyle, izleyiciler yeni karakterleri ve hikaye gelişmelerini sabırsızlıkla bekliyor.

Oyuncu Ayrılıkları

Sezon finalinde dört önemli oyuncunun diziden ayrılması, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı, "Kızılcık Şerbeti"ne veda etti. Bu ayrılıkların yanı sıra, daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Oral Özer de diziye veda etmişti.

Giray'ın Beklenmedik Hamlesi

Sezon finalinde en dikkat çeken olaylardan biri, Giray'ın mükemmel bir erkek olmadığını gösteren hamlesiydi. İzleyiciler, Giray'ın Doğa'nın arkasından gizemli bir kadınla iş çevirdiğini öğrenince şoke oldu. Bu gizemli kadının kim olduğu ve neyin intikamını alacağı merak konusu oldu.

Gizemli Kadın ve İntikam Teorileri

Ortaya atılan bir iddia, ortalığı daha da karıştırdı. İddiaya göre, ortalığı karıştırmakla tanınan Nilay, aslında Giray'ın kardeşi ve gizemli kadın da anneleri olabilirmiş. Bu teori, başta uçuk gibi görünse de, izleyiciler arasında "Neden olmasın?" diye düşündürdü.

Nilay'ın Saçlarını Açması ve İntikam İpuçları

Feyza Civelek'in, Nilay karakterinin ileride saçlarını açacağını söylemesi de bu teoriyi destekler nitelikte. Ancak, Ünallar'ın Giray ve Nilay'ın ailesine ne gibi bir kötülük yaptığına dair bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Belki de intikam alınacak kişiler Ünallar değil, Doğa ve ailesidir. Bu teori, intikam alma çabasının Doğa üzerinden olması, Kıvılcım'ın ailesinin geçmişte yaptığı bir şeyle bağlantılı olabileceği fikrini akıllara getiriyor.

Doğa'nın Masumiyeti

Doğa'nın bu karmaşada masum bir şekilde neden üzüldüğünü düşünmeden edemiyoruz. İzleyiciler, Doğa'nın bu durumdan zarar görmemesi gerektiğini dile getiriyor. Doğa, Giray'ın arkasından çevirdiği işlerden habersizken, onun bu ihaneti karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

Yeni Sezona Merakla Bekleyiş

"Kızılcık Şerbeti"nin yeni sezonunda bu gizemlerin nasıl çözüleceği büyük bir merak konusu. Giray'ın gerçek niyetleri, gizemli kadının kimliği ve Nilay'ın intikam planlarının nasıl gelişeceği izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin yaratıcıları, yeni sezonun daha da heyecanlı ve sürükleyici olacağını belirtiyor.

Yeni Sezonda Kadroya Katılacak İsimler

Diziye beş yeni oyuncunun katılacağı açıklandı. Henüz kimlerin katılacağı tam olarak belirlenmese de, Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracak bir karakterin olacağı biliniyor. Bu karakterin diziye nasıl bir etki yapacağı merak konusu.

Evrim Alasya'ya Şiddet İddiaları: Ünlü Oyuncudan Sert Yanıt

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, sosyal medyada ortaya atılan şiddet iddialarıyla gündeme geldi. "Kızılcık Şerbeti" dizisinin Kıvılcım'ı olan Alasya, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, bir kullanıcının iddialarıyla ortalık karıştı.

Evrim Alasya'nın Açıklamaları

Evrim Alasya, daha önce katıldığı Saba Tümer'in YouTube kanalında ilişkiler ve nezaket kuralları üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın erkek dengesi diye bir şey kalmadı" demişti.

Sosyal Medyada Ortaya Atılan İddialar

Alasya'nın bu açıklamaları üzerine, sosyal medyada bir kullanıcı ünlü oyuncunun daha önce bir set çalışanını tokatladığını iddia etti. Bu iddiaya karşılık Evrim Alasya, "hem sizden hem de tokatladığım kişiden cevap bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.

İddialar ve Karşılıklı Atışmalar

İddiaların ardı arkası kesilmedi. Aynı kullanıcı, "Akrep dizisi setinde kostüm ekibinden bir kızı 'beni bilerek çirkin göstermek için kötü giydiriyorsun' gerekçesiyle tartaklayıp, şiddet uyguladığınız, Güneşin Kızları setinde makyaj ekibinden birinin yüzüne pudra atmışlığınız olduğu söyleniyor" şeklinde yeni iddialar ortaya attı. Evrim Alasya ise bu iddialara sert bir şekilde yanıt verdi: "Bana gördüğünü anlat, duyduğunu değil! Ne güzel dünyanız var sizin duydum yazayım! Bana ispatlarınla gel, kime vurmuşum yoksa mahkemede görüşeceğiz!"

Evrim Alasya'dan Mahkeme Resti

Evrim Alasya, hakkındaki iddialara karşı oldukça sinirliydi ve bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamalarla dile getirdi. Ünlü oyuncu, "İftiranı atacaksın sonra kamera karşısına geçip bana sallayacaksın! Vay be, şöyle de şuursuz özgür olamadık bu hayatta! Bi de kötü taklitçi!" diyerek iddiaları ortaya atan kişiye meydan okudu.

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