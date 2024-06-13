36 beden incelten Kızılcık Şerbeti Görkem kombini! Özge Özacar bu stille incecik gözüküyor! "Hem seksi hem şık..."

Sokak Modası: Gündelik ve Şık
Görkem'in stili, sadece şık davetlerde değil, günlük hayatta da ilham verici. Geçtiğimiz bölümlerde gördüğümüz şişme mont, siyah deri pantolon kombinasyonu, onun sokak modasına olan yatkınlığını gözler önüne seriyor. Bu tarz, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor.
Kırmızının Cazibesi: İddialı ve Cezbedici
Görkem'in kırmızı elbise tercihi, onun cesur ve iddialı tarafını ortaya koyuyor. Eğer siz de bir davette dikkat çekmek istiyorsanız, Görkem'in bu cesur
renk seçiminden ilham alabilirsiniz. Kırmızı bir elbiseyle minimal makyaj ve doğal saç stili tercih ederek etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz.
Tulum: Zamansız Şıklık
Görkem'in giydiği siyah tulum, onun ne kadar zarif ve göz alıcı olabileceğinin kanıtı. Tulum, hem pratik hem de şık bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Görkem bu parçayı kemer ve kolye gibi aksesuarlarla tamamlayarak şıklığını pekiştiriyor.
Midi Boy Gömlek Elbise: Yazın Vazgeçilmezi
Gömlek elbiseler, özellikle yaz aylarında hem rahat hem de şık bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Görkem'in tercih ettiği midi boy gömlek elbise, bu stilin ne kadar işlevsel ve şık olabileceğini gösteriyor.
Ceket ve Tişört: Spor Şıklığın İkilisi
Spor şıklığına yeni bir soluk getiren ceket ve tişört kombinasyonu, Görkem'in stilinde önemli bir yer tutuyor. Bu kombinasyonu jean veya klasik pantolonlarla tamamlayarak günlük kullanım için ideal bir şıklık yakalayabilirsiniz.