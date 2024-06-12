Ve Diriliş Ertuğrul’un efsanesi geri dönüyor! Hayranlarına müjde verildi

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan bu yapım 2024 yılı içinde TOD TV ekranlarında olacak.

Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in üstlendiği dizi, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Zamanın Kapıları asosyal bir yaşam süren genç bir bilgisayar dehası olan Sinan ile ülkenin en büyük iş insanlarından birinin kızı Nevra'nın yollarının kesişmesiyle başlayan olayları ele alıyor.

Bu beklenmedik karşılaşma, her iki karakterin de hayatında yeni başlangıçlar ve dönüşümler getirecek.

Dizinin tanıtımında gösterilen sahneler, izleyicilere Sinan ve Nevra arasında gelişen olayları ve bu olayların nasıl bir evrime yol açtığını işaret ediyor.