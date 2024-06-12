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Ve Diriliş Ertuğrul'un efsanesi geri dönüyor! Hayranlarına müjde verildi

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Bu heyecan verici haber hayranlarını sevindirdi. Güzel oyuncunun uzun bir aradan sonra yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak olması televizyon dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve ilk bölümün ne zaman yayınlanacağı konusunda henüz kesin bir tarih verilmedi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 16:17 Güncelleme 12 Haziran 2024, 16:17
Ve Diriliş Ertuğrul’un efsanesi geri dönüyor! Hayranlarına müjde verildi

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Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi kısa bir aradan ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Sevilen oyuncu yeni projesiyle ekranlara geri dönecek ve izleyicileriyle buluşacak. Ünlü oyuncunun yeni dizisi, hayranları tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.

GERİ DÖNÜYOR

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük çıkış yapan Esra Bilgiç, Zamanın Kapıları isimli diziyle ekranlara geri dönüyor.

TOD TV'nin merakla beklenen yeni dizisi "Zamanın Kapıları"nın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu.

Ayşe Övür'ün aynı adlı kitabından uyarlanan bu yapım 2024 yılı içinde TOD TV ekranlarında olacak.

Başrollerini Birkan Sokullu ve Esra Bilgiç'in üstlendiği dizi, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Zamanın Kapıları asosyal bir yaşam süren genç bir bilgisayar dehası olan Sinan ile ülkenin en büyük iş insanlarından birinin kızı Nevra'nın yollarının kesişmesiyle başlayan olayları ele alıyor.

Bu beklenmedik karşılaşma, her iki karakterin de hayatında yeni başlangıçlar ve dönüşümler getirecek.

Dizinin tanıtımında gösterilen sahneler, izleyicilere Sinan ve Nevra arasında gelişen olayları ve bu olayların nasıl bir evrime yol açtığını işaret ediyor.

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