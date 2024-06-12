Gönül Dağı'nın başrolünden şaşkına çeviren itiraf! "Eğer diziden kopmasaydım..."

Gülsüm Ali İlhan, oyunculuk kariyerinde yeni yollar arama ve kişisel gelişimine daha fazla zaman ayırma arzusu ile dikkat çekiyor.

Bu süreç, onun dizi projelerine olan yaklaşımını ve seçimlerini önemli ölçüde şekillendirdi.

Gönül Dağı'ndan ayrıldıktan sonra Gülsüm Ali İlhan, başka bir dizi olan Al Sancak'ta Uğur Güneş ile birlikte rol aldı.

Bu proje de ilk sezonun ardından sona erse de, İlhan'ın performansı yine takdir topladı.