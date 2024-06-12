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Gönül Dağı'nın başrolünden şaşkına çeviren itiraf! "Eğer diziden kopmasaydım..."

Gülsüm Ali İlhan, TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteri ile izleyicilerin beğenisini topladı. Berk Atan ile olan uyumu ve sergilediği etkileyici performans ile kısa sürede dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. İki sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estiren İlhan'ın, dizinin ikinci sezon sonunda projeden ayrılması ise hayranlarını üzdü ve birçok spekülasyona neden oldu.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 13:10 Güncelleme 12 Haziran 2024, 13:10
Gönül Dağı’nın başrolünden şaşkına çeviren itiraf! Eğer diziden kopmasaydım...

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Gülsüm Ali İlhan'ın ayrılığının ardındaki nedenler uzun süre gizemini korudu. Ancak yapılan açıklamalar, İlhan'ın zorlu set koşullarından ve kişisel hedeflerine daha fazla zaman ayırmak isteğinden kaynaklandığını ortaya koydu.

AYRILIK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam eden çekimler, özellikle kış aylarında oldukça zorlayıcıydı.

İstanbul'a alışkın olan İlhan için bu durum, diziden ayrılma kararını etkileyen faktörlerden biri oldu.

Gülsüm Ali İlhan, oyunculuk kariyerinde yeni yollar arama ve kişisel gelişimine daha fazla zaman ayırma arzusu ile dikkat çekiyor.

Bu süreç, onun dizi projelerine olan yaklaşımını ve seçimlerini önemli ölçüde şekillendirdi.

Gönül Dağı'ndan ayrıldıktan sonra Gülsüm Ali İlhan, başka bir dizi olan Al Sancak'ta Uğur Güneş ile birlikte rol aldı.

Bu proje de ilk sezonun ardından sona erse de, İlhan'ın performansı yine takdir topladı.

Gülsüm Ali İlhan'ın gelecekte hangi projelerde yer alacağı, hayranları tarafından büyük bir merak ve beklenti içinde takip ediliyor.

Başarılı oyuncunun kariyerinde atacağı adımlar, onun sanatçı kimliğini daha da pekiştirecek nitelikte görünüyor.

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