3. sezonda Settar Tanrıöğen geri mi dönecek? Kızılcık Şerbeti’nde kadro değişti; 4 oyuncu yerine...

Son olarak, hastaneden taburcu olan ve Nişantaşı'nda görüntülenen Settar Tanrıöğen , setlere geri döneceğini açıklamıştı. Bu açıklama, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı ve gelecek sezonda Tanrıöğen'in diziye geri dönüp dönmeyeceği konusunda spekülasyonlara neden oldu. Ancak kulislerden alınan bilgilere göre, Ahmet Mümtaz Taylan 'ın yerine eski Apo'nun geri dönmesi söz konusu değil.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah karakteri ile ilgili olarak yapılan değişiklikler, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Settar Tanrıöğen 'in sağlık durumu ile ilgili olumlu gelişmeler yaşansa da, diziye geri dönüşü mümkün görünmüyor. Ahmet Mümtaz Taylan 'ın Abdullah karakteriyle yoluna devam edeceği kesinleşmiş durumda. Bu değişiklik, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl şekilleneceği konusunda merak uyandırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen kadın oyuncularından biri olan Şebnem Bozoklu katılıyor. Yapımcı Faruk Turgut ile anlaşma sağlayan Bozoklu, dizide Meri karakterine hayat verecek ve Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) İzmir'den gelen kuzenini canlandıracak.

Bu bomba haberle birlikte diziye daha da büyük bir heyecan katılırken, Şebnem Bozoklu'nun performansıyla izleyicileri ekranlara kilitlemesi bekleniyor. Ayrıca, dizinin kadrosuna katılacak dört önemli oyuncuyla ilgili de merak uyandıran detaylar yakında paylaşılacak. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için heyecan dorukta!

5 Yeni İsim Kadroya Katılıyor

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda beş yeni oyuncu kadroya katılacak. Bu yeni oyuncuların kimler olacağı henüz netleşmemiş olsa da, yapılan açıklamalarda bir oyuncunun Giray'ın yanındaki gizemli kadını canlandıracağı belirtildi. Bu karakterin hikayeye nasıl bir etki yapacağı ve diğer karakterlerle nasıl bir ilişki içinde olacağı büyük merak konusu.