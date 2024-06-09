SURVIVOR’DA ŞOK VEDA! Finale son virajda kimse beklemiyordu! Nefise, Atakan, Seda, Yunus Emre dörtlüsünde elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.
Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.
9 Haziran Pazar günü finale giden son düzlükte eleme yaşandı.
SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ;
Seda - Atakan eşleşmesinin kazananı 4-0 ile geride olan Seda'nın 5-4 kazanmasıyla sonuç buldu ve kazanan Seda oldu.
Yunus Emre - Nefise eşleşmesinin kazananı ise 5-0'lık skorla Nefise oldu.
SURVİVOR'DA FİNAL EŞLEŞMESİ!
Survivor final turunda Atakan ve Yunus Emre eşleşti. Eşleşme sonucunda 5-3'lik skorla kazanan isim Atakan oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da gerçekleşen son düelloda elenen isim YUNUS EMRE oldu.