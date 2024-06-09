Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı bu formülü denedi! 1 ayda 5 kilo verdiren Selin Türkoğlu diyeti! 1 litre suya...

BU 4 KURALA UYARAK 5 KİLO VERDİ

Düzenli Su Tüketimi: Günde en az 2 litre su içerek vücudundaki toksinlerin atılmasını sağladı. Bu, yağ yakımını hızlandırarak iştah kontrolüne yardımcı oldu. Su tüketimini artırmak için suya meyve parçaları, nane ve limon ekledi.

Lifli Sebzeler Tüketimi: Sağlıklı kilo vermede önemli bir rol oynayan lifli sebzeler tüketti. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebzelerle beslenerek tokluk hissini artırdı ve bağırsak sağlığını destekledi.

Meyve Tüketiminde Denge: Yaz meyvelerinin faydalarının yanı sıra, aşırı tüketiminden kaçındı. Porsiyon kontrolüne dikkat ederek kan şekerindeki dalgalanmaların önüne geçti ve gereksiz şeker alımını engelledi.

Yağlı Yiyeceklerden Uzak Durma: Krema, mayonez, yağlı soslar ve yağda kızartmalardan uzak durdu. Yemeklerinde bitkisel yağlar kullanarak, haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih etti.