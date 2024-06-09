Kızıl Goncalar’da Cüneyd krizi; 2 oyuncu yaka paça diziden ayrıldı! 2. sezonda yeni kadro...

Mert Yazıcıoğlu , "Cüneyd" karakterine hayat verdiği performansıyla büyük beğeni topluyor. Ancak, son zamanlarda ortaya atılan iddialar dizinin setindeki atmosferi sarsıyor. Bazı iddialara göre, yapım ekibi "Cüneyd" karakterine uygun bulmadığı Yazıcıoğlu'nun düşük ücret teklifini kabul etmesi üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Yazıcıoğlu, son katıldığı bir etkinlikte sakallarını kısaltmasıyla dikkat çekti. "Sakalları kısalttım ama tutacağım. Korkuyorum sonra uzamaz diye. İşimizden olmayalım" i fadeleri, yapıma bir gönderme olarak yorumlandı ve kısa sürede gündem oldu. Bu sözler, dizi setindeki olası gerilimi ve oyuncunun setteki konumunu gözler önüne serdi.

Dizinin sezon tatilini fırsat bilen Özgü Namal , "Sarı Zarflar" adlı sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olan bu film, Türkiye'den seçilen tek proje olarak da dikkat çekiyor. Filmde Özgü Namal'a, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer eşlik edecek. Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesi, "Sarı Zarflar" filmini sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline getirdi. Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

" Kızıl Goncalar " dizisinin hayranlarını üzecek bir haber de geldi. Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteri ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolündeki Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerinin sona ermesiyle birlikte diziye veda edecek. Bu ayrılıklar, dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı konusunda merak uyandırdı.

Yeni Dizi: Ebru Şahin ve Murat Yıldırım Başrolde

Sezon finali yapan "Kızıl Goncalar" dizisinin ardından NOW TV, yeni dizisini duyurdu. Başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı bu yeni yapım, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizide Ebru Şahin, "Nazlı" karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım "Demir" karakterine hayat verecek. Yapımcılığını TMC Film'in üstlendiği bu yeni dizi, izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Detaylar ve Beklentiler

Yeni dizinin konusu ve diğer oyuncu kadrosu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, sürprizlerle dolu bir hikâyeye sahip olacağı belirtiliyor. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dizinin detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı bu dizi, "Kızıl Goncalar"ın yerini alacak ve izleyicilere farklı bir deneyim sunacak.