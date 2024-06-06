Hilal Altınbilek’in incecik belinin sırrı! 33’lük oyuncunun 36 beden formülü! İrem Helvacıoğlu ile aynı yöntemi uyguluyor...

Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in zayıflık sırrı sonunda açığa çıktı! Estetik konuşmalarının yanı sıra, Altınbilek'in fit formunu koruma yöntemleri merak konusu oldu. İşte detaylar...
Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'in zayıflık sırrı sonunda açığa çıktı! Estetik konuşmalarının yanı sıra, Altınbilek'in fit formunu koruma yöntemleri merak konusu oldu. İşte detaylar...
HİLAL ALTINBİLEK'İN ZAYIFLIK SIRRI!
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz Şubat ayında verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.
Verdiği röportajda hiç spor yapmadığını ve sadece sağlıklı yiyecekler tükettiğini belirterek "Genetik olabilir, çünkü hiç spor yapmıyorum. Sadece sağlıklı yiyecekler tüketiyorum, tatlarını da çok seviyorum" dedi. Ayrıca pesketaryen olduğunu ve sağlıklı besinleri sevmenin şansı olduğunu da ekledi.
PESKETARYEN DİYETİNİ UYGULUYOR
Pesketaryen diyeti uygulayan ünlüler arasında İrem Helvacıoğlu'da bulunuyor. Pesketaryen diyeti, temel olarak balık ve deniz ürünleri tüketimine dayanan bir beslenme tarzıdır. "Pesketaryen" terimi, "pescatarian" kelimesinden türetilmiştir ve Latince "piscis" yani "balık" kelimesinden gelir. Pesketaryenler, et ve tavuk gibi hayvansal ürünlerden uzak dururken, balık ve deniz ürünleri tüketimini devam ettirirler. İşte bu diyet yöntemine uygun bir liste;
KAHVALTI
Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado ve domates dilimleri
Bir avuç badem veya ceviz
Bir bardak taze sıkılmış meyve suyu veya yeşil smoothie
ARA ÖĞÜN
Bir küçük kutu light ton balığı veya somon salatası
Birkaç kereviz veya havuç çubuğu
ÖĞLE YEMEĞİ
Izgara levrek veya somon balığı
Yanında ızgara sebzeler (biber, kabak, patlıcan) veya yeşil salata (marul, roka, semizotu)
Bir porsiyon esmer pirinç veya bulgur pilavı
ARA ÖĞÜN
Bir avuç çiğ badem veya fındık
Bir dilim ananas veya kivi
AKŞAM YEMEĞİ
Fırında levrek veya ızgara kalamar
Yanında fesleğenli buğday pilavı veya bulgur salatası
Yeşil salata üzerine zeytinyağı ve limon ile sos