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Gönül Dağı'ndaki başrol ayrılığının gizemi 2 yıl sonra çözüldü! Meğer diziyi bırakmasının asıl nedeni...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gülsüm Ali İlhan gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Berk Atan ile olan uyumu seyircilere unutulmaz anlar yaşatarak diziye ayrı bir renk kattı. İlk iki sezonda sergilediği başarılı oyunculukla dikkatleri üzerine çeken İlhan dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:29 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:29
Gönül Dağı’ndaki başrol ayrılığının gizemi 2 yıl sonra çözüldü! Meğer diziyi bırakmasının asıl nedeni...

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Dizinin ikinci sezonun sonunda Gülsim Ali İlhan'ın projeden ayrılma kararı hayranlarını üzdü. Yıldız oyuncunun diziden ayrılma kararı, uzun süre merak konusu oldu ve pek çok spekülasyona neden oldu. İzleyiciler hep İlhan'ın projeden neden ayrıldığını ve arkasındaki gerçek sebepleri merak etti.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI

İki yıl süren sessizliğin ardından Gülsüm Ali İlhan'ın ayrılık nedeni sonunda açığa çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekimleri yapılan Gönül Dağı setinin zorlu şartları, İstanbul'a alışkın olan İlhan için büyük bir sınavdı. Özellikle kış aylarında Sivrihisar'ın soğuk ve çetin iklim koşulları, güzel oyuncuyu zorladı.

İddialara göre, İlhan uzun süren set hayatından uzaklaşarak normal yaşantısına dönmek ve kendi kişisel hedeflerine odaklanmak istiyordu.

Kariyerinde yeni yollar aramak ve kişisel gelişimine daha fazla zaman ayırmak isteği, ayrılık kararında etkili oldu.

Gönül Dağı'ndan ayrıldıktan sonra Gülsüm Ali İlhan, Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ile ekranlara geri döndü.

Ancak bu yeni proje de ilk sezonun sonunda sona erdi.

İlhan'ın gelecekteki projeleri, hayranları tarafından merakla ve büyük bir beklenti içinde bekleniyor.

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