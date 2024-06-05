Gönül Dağı’ndaki başrol ayrılığının gizemi 2 yıl sonra çözüldü! Meğer diziyi bırakmasının asıl nedeni...

Dizinin ikinci sezonun sonunda Gülsim Ali İlhan'ın projeden ayrılma kararı hayranlarını üzdü. Yıldız oyuncunun diziden ayrılma kararı, uzun süre merak konusu oldu ve pek çok spekülasyona neden oldu. İzleyiciler hep İlhan'ın projeden neden ayrıldığını ve arkasındaki gerçek sebepleri merak etti.