3 ayda14 kilo verdiren Hadise diyeti! "Aşırı zayıflık bana yakışmıyor" diyerek 58 kiloda kaldı! Her sabah bu 3'ünü yiyerek 1 kilo bile almadı

Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra fit ve sağlıklı vücuduyla da dikkat çekiyor. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından fit vücuduyla daha çok konuşulan Hadise, dengeli beslenme ve özel diyetleri sayesinde formunu koruyor. İşte Hadise'nin zayıflama yöntemleri ve tarifleri...
HADİSE'NİN 14 KİLO VERME SIRRI
Güne Başladığı İki Besin
Kuru Kayısı ve Maydanoz: Her sabah kuru kayısı ve maydanoz tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.
Doğal Bitki Çayı: Kilo verme sürecini hızlandıran bitki çayları da diyetinin önemli bir parçası.
🍏 ÖDEM ATICI YEŞİL ELMA VE TARÇIN ÇAYI TARİFİ
Bu çay, ödem atmaya yardımcı olup kilo vermeyi kolaylaştırıyor.