3 ayda14 kilo verdiren Hadise diyeti! "Aşırı zayıflık bana yakışmıyor" diyerek 58 kiloda kaldı! Her sabah bu 3'ünü yiyerek 1 kilo bile almadı

Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra fit ve sağlıklı vücuduyla da dikkat çekiyor. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından fit vücuduyla daha çok konuşulan Hadise, dengeli beslenme ve özel diyetleri sayesinde formunu koruyor. İşte Hadise'nin zayıflama yöntemleri ve tarifleri...