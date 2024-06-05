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3 ayda14 kilo verdiren Hadise diyeti! "Aşırı zayıflık bana yakışmıyor" diyerek 58 kiloda kaldı! Her sabah bu 3'ünü yiyerek 1 kilo bile almadı

Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra sağlıklı ve fit vücuduyla da dikkat çekiyor. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı, formunu koruma sırlarını sık sık hayranlarıyla paylaşıyor. Hadise'nin ideal kilosunu korumasının sırrını ise sizler için araştırdık. İşte Hadise'nin formunu korumasına yardımcı olan 3 besin...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 17:03 Güncelleme 05 Haziran 2024, 17:03
3 ayda14 kilo verdiren Hadise diyeti! Aşırı zayıflık bana yakışmıyor diyerek 58 kiloda kaldı! Her sabah bu 3’ünü yiyerek 1 kilo bile almadı

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Hadise, müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra fit ve sağlıklı vücuduyla da dikkat çekiyor. Mehmet Dinçerler ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından fit vücuduyla daha çok konuşulan Hadise, dengeli beslenme ve özel diyetleri sayesinde formunu koruyor. İşte Hadise'nin zayıflama yöntemleri ve tarifleri...

HADİSE'NİN 14 KİLO VERME SIRRI

Güne Başladığı İki Besin

Kuru Kayısı ve Maydanoz: Her sabah kuru kayısı ve maydanoz tüketerek metabolizmasını hızlandırıyor.

Doğal Bitki Çayı: Kilo verme sürecini hızlandıran bitki çayları da diyetinin önemli bir parçası.

🍏 ÖDEM ATICI YEŞİL ELMA VE TARÇIN ÇAYI TARİFİ

Bu çay, ödem atmaya yardımcı olup kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

Malzemeler:

🍋 Yarım limon
🍏 1 adet elma
🌿 Çubuk tarçın (yoksa 1 çay kaşığı toz tarçın)
💧 4 su bardağı su
🍑 1 paket kayısılı form çay

Hazırlanışı:

Limonu ve elmayı dilimleyin.
Tüm malzemeleri bir tencereye koyun ve üzerine 4 su bardağı su ilave edin.
10 dakika beklettikten sonra çayı düzenli olarak 1 hafta boyunca günde 1 bardak tüketin.

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