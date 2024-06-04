SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağası'ydı! O projede gören gözlerine inanamayacak!

Diren Polatoğulları, son iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa rolüyle izleyiciyi büyüledi. Başarılı oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması imzaladı. İşte ünlü oyuncunun yer alacağı proje...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 22:05 Güncelleme 04 Haziran 2024, 22:05
Yalı Çapkını’nın Kazım Ağası’ydı! O projede gören gözlerine inanamayacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Polatoğulları, son iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa rolüyle izleyiciyi büyüledi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması imzaladı.

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları, bu yaz Murat Şeker imzalı fenomen film serisi "Çakallarla Dans"ın 7. filminde rol alacak.

Polatoğulları, iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisiyle izleyiciyi büyüledi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması yaptı.

Polatoğulları'nın filmde hangi rolü oynayacağı henüz bilinmiyor.

Ancak tiyatroda da birlikte rol aldığı yakın dostu Şevket Çoruh'un da filmde başrol oynayacağı kesinleşti.

"Çakallarla Dans" serisi, 2004 yılından beri izleyicileri eğlendirmeye devam ediyor.

Son film "Çakallarla Dans: Hiçbir Şey Eski Değil" 2021 yılında vizyona girdi ve gişede büyük başarı yakaladı.

Diren Polatoğulları'nın hayranları, onu "Çakallarla Dans" serisinde izlemeyi sabırsızlıkla bekliyor.

52lik seda Akgüle 6 ayda 25 kilo verdiren içecek! Her sabah aç karnına mutlaka tüketiyor52lik seda Akgüle 6 ayda 25 kilo verdiren içecek! Her sabah aç karnına mutlaka tüketiyor
52'lik seda Akgül'e 6 ayda 25 kilo verdiren içecek! Her sabah aç karnına mutlaka tüketiyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
DEM Parti’den TBMM’de küstah provokasyon! Genel Kurul kürsüsünü işgal ettiler: Yumruklar konuştu | AK Parti’den kahrolsun PKK sloganı
Terör devleti İsrail’in ‘teröristan’ oyunu! PKK/PYD/YPG/SDG sahaya sürüldü… Sözde seçimlere bir de böyle bakın
İtalya - Türkiye | CANLI
FETÖ bilmecesi! İddiası bile süper: Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye’ye mi getiriliyor?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ’yetki’ iddialarına noktayı koydu: AYM Cumhurbaşkanının yetkilerini iptal etmedi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Kalıcı bozulmaya izin yok! Temel amaç fiyat istikrarı
Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde dünyaya Gazze çağrısı: İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum
Sapık sucu Metin Şenay’a 293 yıl 6 ay hapis cezası!
Netanyahu’ya Biden’dan darbe! Soykırım kabinesinden sonra ABD de hedef aldı: Savaşı siyasi varlığı için sürdürdü
CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
Başkan Erdoğan Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını kabul etti | Mürettebatta kimler var?
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! Görgü tanığı kahramanlığı böyle anlattı: Üzerimize gelmesin diye yüzüstü aşağı indi
İngiliz basını Jose Mourinho’yu topa tuttu: Rahatsızlık duyuyor ve bahanelerini şimdiden görebiliyoruz
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25’İ AŞACAK! SSK ve Bağ-Kurluya yeni zamlı maaş hesaplama! Kök aylık ne kadar olacak? Refah payı...
SON DAKİKA