Ezel dizisinde Eyşan rolü için ilk teklif ona gitti! Kabul etmediği için bin pişman

Ezel dizisinin merkezinde yer alan karakterlerden biri olan Eyşan hem güzelliği hem de tarzıyla dizinin en dikkat çeken figürlerinden biriydi. Bu unutulmaz karaktere başarılı oyuncu Cansu Dere hayat verdi. Dere'nin etkileyici performansı Eyşan'ı dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri haline getirdi. Ancak zamanla ortaya çıkan bir bilgi Eyşan karakteri için ilk tercih edilen oyuncunun Cansu Dere olmadığını gözler önüne serdi.
EYŞAN'I BAŞKA BİR İSİM CANLANDIRABİLİRDİ
2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hala akıllarda.
Özellikle Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan karakteri, dizinin en dikkat çekici ve sevilen karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak ortaya çıkan şaşırtıcı bir detay Eyşan karakterini bambaşka bir yüzle izleyebileceğimizi gözler önüne serdi.