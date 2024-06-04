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Ezel dizisinde Eyşan rolü için ilk teklif ona gitti! Kabul etmediği için bin pişman

2009 ile 2011 yılları arasında yayınlanan Ezel dizisi Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. İki sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen bu dizi güçlü oyuncu kadrosu ve benzersiz hikayesiyle hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Ancak Ezel’in perde arkasında izleyicilerin pek çoğunun bilmediği ve diziyi daha farklı bir gözle izlemelerini sağlayacak ilginç detaylar da saklı.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 13:26 Güncelleme 04 Haziran 2024, 13:26
Ezel dizisinde Eyşan rolü için ilk teklif ona gitti! Kabul etmediği için bin pişman

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Ezel dizisinin merkezinde yer alan karakterlerden biri olan Eyşan hem güzelliği hem de tarzıyla dizinin en dikkat çeken figürlerinden biriydi. Bu unutulmaz karaktere başarılı oyuncu Cansu Dere hayat verdi. Dere'nin etkileyici performansı Eyşan'ı dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri haline getirdi. Ancak zamanla ortaya çıkan bir bilgi Eyşan karakteri için ilk tercih edilen oyuncunun Cansu Dere olmadığını gözler önüne serdi.

EYŞAN'I BAŞKA BİR İSİM CANLANDIRABİLİRDİ

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hala akıllarda.

Özellikle Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan karakteri, dizinin en dikkat çekici ve sevilen karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak ortaya çıkan şaşırtıcı bir detay Eyşan karakterini bambaşka bir yüzle izleyebileceğimizi gözler önüne serdi.

İLK TEKLİF ONA GÖTÜRÜLDÜ

İddialara göre, Eyşan karakteri için ilk olarak düşünülen isim Cansu Dere değil, başarılı oyuncu Zeynep Beşerler'miş. Beşerler'e bu önemli rol için teklif götürüldüğü ancak çeşitli sebeplerden dolayı teklifin kabul görmediği ortaya çıktı.

Katıldığı bir magazin programında Ezel dizisiyle ilgili soruları yanıtlayan Zeynep Beşerler, Eyşan rolü için kendisine teklif geldiğini doğruladı.

Bu itiraf, Ezel hayranlarını şaşırtırken, dizinin casting sürecine dair bilinmeyen bir perdeyi de araladı.

Ezel Türk televizyon tarihindeki önemli yeri ve unutulmaz karakterleriyle sadece bir dizi olmanın ötesine geçerek bir fenomene dönüşmüştü. Bu yeni detay ise Ezel'in perde arkasındaki ilginç hikayelere bir yenisini daha ekledi.

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