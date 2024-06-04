52’lik seda Akgül’e 6 ayda 25 kilo verdiren içecek! Her sabah aç karnına mutlaka tüketiyor

Seda Akgül, bu yöntemin herkes için uygun olmadığını belirterek, diyet ve beslenme planları uygulanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguluyor. Kendi vücut yapısının bu yönteme dayanıklı olduğunu belirten Akgül, kişisel sağlık durumlarına göre herkesin kendine uygun bir diyet ve egzersiz programı uygulaması gerektiğini ifade ediyor.