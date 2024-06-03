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Kızıl Goncalar'ın yerine geçecek! Özgü Namal yeni projesini açıkladı! 2 başrol ayrılığı sonrası...

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisi, sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. 19. bölümle birlikte sezon finaline giren dizi, izleyicilerinden kısa süreliğine de olsa veda etti.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 14:05 Güncelleme 03 Haziran 2024, 14:05
Kızıl Goncalar’ın yerine geçecek! Özgü Namal yeni projesini açıkladı! 2 başrol ayrılığı sonrası...

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"Kızıl Goncalar"ın sezon finali yapmasının hemen ardından, yeni bir dizi için hazırlıklara başlanıyor. Yeni dizide Ebru Şahin ve Murat Yıldırım başrolleri paylaşacak. Ebru Şahin "Nazlı", Murat Yıldırım ise "Demir" karakterlerini canlandıracak.

Kızıl Goncalar Sezon Finali Yaptı: Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni Projesi Merak Ediliyor

"Kızıl Goncalar" dizisi, sezon finali yaparak yeni sezonda izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Bu süreçte, başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Medya kulislerinde yer alan bilgilere göre, dizideki performansıyla beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonda başka bir projede yer alabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin hayranları, Cüneyd karakterinin yeni sezonda olup olmayacağı konusunda net bir bilgiye sahip değil. Bu belirsizlik, sezon finalinde de açıklığa kavuşmadı.

Özgü Namal'dan Yeni Proje

Dizinin tatil arasında boş durmayan Özgü Namal, bir sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. "Sarı Zarflar" adını taşıyan bu film, 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek proje olmasıyla da adından söz ettirmişti.

Filmin merak konusu olmasında Özgü Namal'ın yanı sıra, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer alacak olması da etkili oldu.

Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi.

Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

2 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI

Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir haber de var.

Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteriyle ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde gördüğümüz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte ekibe veda edecek.

Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı merak konusu oldu.

Kızıl Goncalar'ın Yerine Yeni Dizi: Ebru Şahin ve Murat Yıldırım Başrolde

Sezon finali yapan "Kızıl Goncalar" dizisinin ardından NOW TV, yeni dizisini duyurdu. Başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı bu yeni yapım, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım, dizide sırasıyla "Nazlı" ve "Demir" karakterlerine hayat verecek.

Yapım ve Prodüksiyon

TMC Film, bu yeni dizi için yapımcılığı üstleniyor.

Detaylar ve Beklentiler

Dizinin konusu ve diğer oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Ancak sürprizlerle dolu bir hikâyeye sahip olacağı belirtiliyor. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dizinin detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı bu dizi, "Kızıl Goncalar"ın yerini alacak ve izleyicilere farklı bir deneyim sunacak.

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