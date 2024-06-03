Kızıl Goncalar’ın yerine geçecek! Özgü Namal yeni projesini açıkladı! 2 başrol ayrılığı sonrası...

Detaylar ve Beklentiler

Dizinin konusu ve diğer oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Ancak sürprizlerle dolu bir hikâyeye sahip olacağı belirtiliyor. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dizinin detayları hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı bu dizi, "Kızıl Goncalar"ın yerini alacak ve izleyicilere farklı bir deneyim sunacak.