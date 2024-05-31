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28 kilo verdiren Elçin Afacan diyeti! Kötü kadın rolüne hazır! Çatır çatır kilo verme sırrını açıkladı

28 kilo vererek büyük bir değişim geçiren Elçin Afacan, sosyal medyada ve kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti. İçerde, Sen Çal Kapımı, Çöp Adam gibi dizilerde rol alan Afacan fit formuyla büyük ilgi çekiyor. Geçtiğimiz sene verdiği röportajda sırlarını açıklayan oyuncunun zayıflama yöntemini sizler için derledik. İşte Elçin Afacan diyeti...

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 17:23 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 17:23
28 kilo verdiren Elçin Afacan diyeti! Kötü kadın rolüne hazır! Çatır çatır kilo verme sırrını açıkladı

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Ünlü oyuncu Elçin Afacan, son zamanlarda fit ve sağlıklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. İçerde, Sen Çal Kapımı, Çöp Adam gibi sevilen dizilerdeki performansıyla tanınan Afacan, 28 kilo vererek büyük bir değişim geçirdi. Peki, Afacan'ın zayıflama sırları neler? İşte detaylar...

SIRRI BAKIN NEYMİŞ!

Karbonhidrat, şeker ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını söyleyen ünlü oyuncu, bir yılda tam 28 kilo verdi. Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım atan oyuncu fazla kilolarını bu şekilde verdiğini anlatarak fazla kilolarından yakınan herkese umut oldu.

Afacan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında kilo vermesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Bunun aslında bir sırrı yok. Günün sonunda boğazı tutunca oluyor yani. Ben de boğazımı tuttum. Her gün 10 bin adımımı atıyorum. Gazlı hiçbir şey içmiyorum. Söylediğim her şey benim bünyemde, benim doktorumun, diyetisyenimin bana öngördüğü şeyler. Bir diyetisyenle her şey çözülüyor."

KÖTÜ KADIN ROLÜNE HAZIRLANIYOR!

Başarılı oyuncu Elçin Afacan, "Zamanın Kapıları" dizisinde kötü bir karakteri canlandırmanın heyecanını ve bu rolü oynamaktan büyük keyif aldığını dile getirdi. Afacan, farklı rolleri denemekten hoşlandığını belirterek, kötü karakterin diğer rollerden farklı olmadığını düşündüğünü ve bu ayrımı doğru bulmadığını vurguladı. Set ortamının keyifli geçtiğini ve usta oyuncu Erkan Can ile aynı sette olmanın büyük mutluluk verdiğini belirtti.

28 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

🥗 Kahvaltı

  • 1 dilim tam buğday ekmeği
  • 2 dilim az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri
  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 1 porsiyon domates ve salatalık
  • Yeşil çay veya şekersiz bitki çayı

🍎 Ara Öğün

  • 1 adet orta boy meyve (muz, elma, portakal gibi)
  • Bir avuç kadar badem veya ceviz

🥘 Öğle Yemeği

  • Izgara tavuk göğsü veya somon balığı
  • 1 kase yeşil salata (marul, roka, salatalık, domates gibi)
  • Az miktarda zeytinyağı ve limon ile soslanmış yeşil salata
  • 1 küçük tabak bulgur pilavı veya kepekli pirinç pilavı

🍇 Ara Öğün

  • 1 bardak yoğurt veya süzme yoğurt (şekersiz)
  • Bir avuç kadar çilek veya yaban mersini

🐟 Akşam Yemeği

  • Izgara somon balığı veya ızgara levrek
  • Buğulama sebzeler (brokoli, havuç, karnabahar gibi)
  • 1 kase mercimek çorbası veya sebzeli kinoa pilavı

Bu örnek diyet listesi, kişinin yaşına, cinsiyetine, sağlık durumuna ve aktivite seviyesine göre ayarlanabilir. Bu nedenle, bir uzmana danışarak kişiye özel bir beslenme programı oluşturmak en doğrusudur.

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