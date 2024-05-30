51 yaşında 140 kiloyu jet gibi verdi! 4.5 ayda 30 kilo eriten Ata Demirer diyeti! "Her sabah 45 dakika..."

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Ünlü komedyen Ata Demirer, son dönemde yaşadığı gözle görülür fiziksel değişim ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Geçmişte kilo sorunlarıyla mücadele eden ve sağlık problemleri yaşayan Demirer, şimdi ise adeta göz kamaştırıyor. Ancak sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan, komedyenin "bağırsaklarını yıkattı", "mide ameliyatı oldu" gibi asılsız iddialar, Demirer tarafından kesin bir dille yalanlandı. Peki, ameliyatsız nasıl kilo verdi? İşte detaylar...





Sağlıklı Yaşamın Temelleri

Demirer, "30 kilo verdim ve bu benim için uzun bir maraton oldu. 2.5 yıl boyunca sağlıklı beslenme ve düzenli spor yaparak bu kilolardan kurtuldum. Hızlı çözümler yerine, sabırlı ve disiplinli bir süreç gerekiyor," dedi. İnsülin direnci ve bozuk glisemik indeks gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen ünlü komedyen, bu problemleri aşmak için dengeli ve düzenli bir diyet programı uyguladığını ifade etti.