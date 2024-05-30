51 yaşında 140 kiloyu jet gibi verdi! 4.5 ayda 30 kilo eriten Ata Demirer diyeti! "Her sabah 45 dakika..."

Sosyal Hayata Katkıları
Sağlıklı kilo vermenin yanı sıra, Ata Demirer bu süreçte sosyal hayatının da canlandığını belirtti. Her sabah İstanbul'un tarihi yarımadasında, Topkapı Sarayı yönünde yaptığı yürüyüşler sırasında esnafla kurduğu dostluklarla hem sosyalleştiğini hem de moral bulduğunu ifade etti.
"Düzgün Beslendim, Spor Yaptım"
Son haliyle adından söz ettirmeyi başaran başarılı komedyen, "30 kilo vermiş durumdayım. Sağda solda okuyorum; yok bağırsaklarını yıkattı, yok mide ameliyatı oldu... İzleyenler bilsin ki glisemik endeksim bozuktu, insülin direncim vardı. Düzgün beslendim, spor yaptım. Bir anda da kilo vermedim, 2.5 yıl sürdü kilo vermem" dedi.
Ata Demirer'in bu ilham verici dönüşümü, sağlıklı yaşamı benimsemek isteyen herkese örnek oluyor. Ünlü komedyen, gerçek başarının disiplin ve sabırla geldiğini bir kez daha gösterdi.
Sağlıklı yaşam ve düzenli sporun, uzun vadede büyük değişiklikler yaratabileceğini kanıtlayan Demirer, azim ve kararlılığıyla pek çok kişiye ilham veriyor.