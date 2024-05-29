Zuhal Topal’ın gelin adaylarındandı! 32’lik Naz Mila’nın kendini spora verdikten sonraki halini gören tanıyamadı

Sporla kazandığı yeni vücudu, takipçileri ve hayranları tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu değişim, onun sosyal medya hesaplarında sıkça paylaştığı spor rutinleri ve sağlıklı yaşam ipuçlarıyla da destekleniyor.

"Zehirli Tohumlar" ile Sinema Dünyasında Evlilik programlarının ardından sinema dünyasına da adım atan Naz Mila, "Zehirli Tohumlar" adlı filmde rol aldı.

Cerrahi Müdahale İddiaları Naz Mila'nın bu fiziksel değişimi, bazı takipçileri tarafından cerrahi müdahale iddialarını da beraberinde getirdi.

Mila'nın spor ve sağlıklı yaşam tarzı sayesinde mi yoksa estetik operasyonlar yardımıyla mı bu görünüme kavuştuğu merak konusu oldu.