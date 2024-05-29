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Zuhal Topal'ın gelin adaylarındandı! 32'lik Naz Mila'nın kendini spora verdikten sonraki halini gören tanıyamadı

Zuhal Topal'ın izdivaç programıyla tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Naz Mila, yeni bir döneme adım attı. Kendini spora veren Mila'nın değişimi sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 14:14 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 14:14
Zuhal Topal’ın gelin adaylarındandı! 32’lik Naz Mila’nın kendini spora verdikten sonraki halini gören tanıyamadı

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Bir dönem son derece popüler olan evlilik programlarıyla tanınan Naz Mila, bu programların sona ermesinin ardından sosyal medyayı aktif kullanarak gündemde kaldı. Naz Mila, Zuhal Topal'ın evlilik programında adını duyurdu ve program sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuldu.

Sosyal Medyada Tepki Çeken Paylaşımlar

Naz Mila, yaptığı ve paylaştığı pozlarla kimi zaman eleştirilere maruz kaldı. Özellikle yaptırdığı dövme, Mila'nın gündemde kalmasını sağlayan önemli unsurlardan biriydi.

Spora Yönelerek Yeni Bir Görünüme Kavuştu

Şimdilerde kendini spora adayan Naz Mila, fiziksel olarak büyük bir değişim geçirdi.

Sporla kazandığı yeni vücudu, takipçileri ve hayranları tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu değişim, onun sosyal medya hesaplarında sıkça paylaştığı spor rutinleri ve sağlıklı yaşam ipuçlarıyla da destekleniyor.

"Zehirli Tohumlar" ile Sinema Dünyasında

Evlilik programlarının ardından sinema dünyasına da adım atan Naz Mila, "Zehirli Tohumlar" adlı filmde rol aldı.

Cerrahi Müdahale İddiaları

Naz Mila'nın bu fiziksel değişimi, bazı takipçileri tarafından cerrahi müdahale iddialarını da beraberinde getirdi.

Mila'nın spor ve sağlıklı yaşam tarzı sayesinde mi yoksa estetik operasyonlar yardımıyla mı bu görünüme kavuştuğu merak konusu oldu.

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