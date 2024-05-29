Zuhal Topal’ın gelin adaylarındandı! 32’lik Naz Mila’nın kendini spora verdikten sonraki halini gören tanıyamadı

Bir dönem son derece popüler olan evlilik programlarıyla tanınan Naz Mila, bu programların sona ermesinin ardından sosyal medyayı aktif kullanarak gündemde kaldı. Naz Mila, Zuhal Topal'ın evlilik programında adını duyurdu ve program sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça konuşuldu.
Sosyal Medyada Tepki Çeken Paylaşımlar
Naz Mila, yaptığı ve paylaştığı pozlarla kimi zaman eleştirilere maruz kaldı. Özellikle yaptırdığı dövme, Mila'nın gündemde kalmasını sağlayan önemli unsurlardan biriydi.
Spora Yönelerek Yeni Bir Görünüme Kavuştu
Şimdilerde kendini spora adayan Naz Mila, fiziksel olarak büyük bir değişim geçirdi.